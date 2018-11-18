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ГАИ Минска проводит акцию «Пешеход»

19.11.2018 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ Минска проводит акцию «Пешеход»
Фото из открытых источников

В Минске проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению аварийности с участием пешеходов.

В целях снижения вероятности наступления тяжких последствий в ДТП с участием транспортных средств и пешеходов, а так же привития участникам дорожного движения правил безопасного поведения на дороге в г. Минске проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению аварийности с участием пешеходов,  сообщила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК.

            Основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов являются:

-          неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за  препятствий,  мешающих обзору водителям;

-          переход проезжей части в не установленном  месте;

-          переход дороги на запрещающий сигнал светофора;

-          нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения;

-          нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов;

-          не использование пешеходами в темное время суток сетовозвращающих элементов.

Также среди обстоятельств, способствующих совершению наезда - это не контролирование пешеходом дорожной обстановки (капюшоны, мобильные телефоны, наушники и т.п.).

            В ходе проведения данных мероприятий особое внимание будет уделено пресечению нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов и нарушений Правил дорожного движения пешеходами. Сотрудники служб милиции общественной безопасности будут приближены к аварийно-опасным участкам и местам массового скопления людей. В учебных заведениях и на предприятиях стражи порядка проведут беседы по профилактике нарушений ПДД, а также популяризации использования световозвращающих элементов. 

Водителям необходимо помнить, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Так же не стоит забывать о том, что оставлять свои автомобили ближе 15 метров от пешеходных переходов запрещено Правилами дорожного движения. Это ограничивает обзор, как водителю, так и пешеходу, в связи с чем возникает опасность совершения наезда на пешехода.

В Правилах дорожного движения  закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а так же рекомендовано - при пересечении проезжей части вне установленных мест.

В темное время суток и при недостаточной видимости водители обнаруживают пешехода, обозначенного световозвращающими элементами, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без них. Если машина движется с ближним светом фар, расстояние увеличивается с 25-40 метров до 130-140, а если с дальним – расстояние увеличивается до  400 метров. Расстояние, с которого «обозначенный пешеход» становится более заметен водителю проезжающего автомобиля, увеличивается в 1,5-3 раза. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание возможного наезда на пешего участника дорожного движения (тем самым риск наезда транспортного средства на пешехода снижается на 85 %).

 

 
Теги: Минск
 
 
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