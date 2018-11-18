Минское «Динамо» объявило о расставании с российским хоккеистом Ильей Хохловым.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что Хохлов пополнил состав минчан этим летом. 24-летний защитник провел за «зубров» 20 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко по системе «гол+пас» и 12 минут штрафа. При этом у него худший в команде показатель полезности — «-9».

Ранее Хохлов был выставлен на драфт отказов, но ни одна команда его не забрала.