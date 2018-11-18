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Минское "Динамо" рассталось с российским хоккеистом
Минское «Динамо»
Напомним, что Хохлов пополнил состав минчан этим летом. 24-летний защитник провел за «зубров» 20 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко по системе «гол+пас» и 12 минут штрафа. При этом у него худший в команде показатель полезности — «-9».
Ранее Хохлов был выставлен на драфт отказов, но ни одна команда его не забрала.
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Минское "Динамо" объявило о расставании с российским хоккеистом Ильей Хохловым.
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