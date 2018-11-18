В ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска» прошла информационная кампания «Предотвратим торговлю людьми».

Проблема эксплуатации актуальна во всем мире, задача взрослых – обезопасить от этого явления младшее поколение. Подростки должны знать о возможных рисках и быть подготовлены к подобной ситуации.

Председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Вера Борисовна Буслейка и волонтер Карина Герасименко провели с учащимися 10 классов инфосессию во время которой десятиклассники смогли узнать, как обезопасить себя и куда обращаться, чтобы проверить законность действий компании или человека.



