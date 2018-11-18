ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Народному ансамблю песни и танца «Сузорье» исполняется 45 лет

19.11.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Народному ансамблю песни и танца «Сузорье», который в 1973 году был организован при строительном тресте № 8 г. Бреста, исполняется 45 лет!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60746.php

Народному ансамблю песни и танца «Сузорье» исполняется 45 лет

Этому событию будет посвящен юбилейный концерт ансамбля, который состоится 22 ноября 2018 года в 18.00 в ОКЦ (ул. Коммунистическая, 1).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60746.php

Народному ансамблю песни и танца «Сузорье» исполняется 45 лет

Приглашаем на юбилейную концертную программу.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народному ансамблю песни и танца «Сузорье», который в 1973 году был организован при строительном тресте № 8 г. Бреста, исполняется 45 лет! Этому событию будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Информационная кампания «Предотвратим торговлю людьми»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика