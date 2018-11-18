Народному ансамблю песни и танца «Сузорье» исполняется 45 лет

Народному ансамблю песни и танца «Сузорье», который в 1973 году был организован при строительном тресте № 8 г. Бреста, исполняется 45 лет!



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Этому событию будет посвящен юбилейный концерт ансамбля, который состоится 22 ноября 2018 года в 18.00 в ОКЦ (ул. Коммунистическая, 1).



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Приглашаем на юбилейную концертную программу.