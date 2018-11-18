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В г. Берёза на нерегулируемом переходе сбили 47-летнюю женщину

19.11.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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18.11.2018 года в 12:05 часов в г.Береза произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 49-летний житель д.Спорово, управляя автомобилем марки «Фиат-Улиса», двигался по правой полосе движения по ул.Ленина в г.Береза, в направлении от ул.Пионерской к ул.17 Сентября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60744.php

В г. Берёза на нерегулируемом переходе сбили 47-летнюю женщину

Напротив дома №100, совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате наезда пешеход доставлена в «Березовская центральная районная больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60744.php

В г. Берёза на нерегулируемом переходе сбили 47-летнюю женщину


Как известно, тормозной путь в зимнее время года в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге - этот фактор должен учитываться водителями и пешеходами. Водителям при подъезде к пешеходному переходу стоит снижать скорость в несколько раз, чтобы избежать похожих ДТП с травмированием пешеходов. Пешеходам следует переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в том, что все автомобили успевают его пропустить. Будьте более внимательны на дорогах!

 
 
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18.11.2018 года в 12:05 часов в г.Береза произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 49-летний житель д.Спорово, управляя автомобилем марки...
 
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