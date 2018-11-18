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В г. Берёза на нерегулируемом переходе сбили 47-летнюю женщину
19.11.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
18.11.2018 года в 12:05 часов в г.Береза произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 49-летний житель д.Спорово, управляя автомобилем марки «Фиат-Улиса», двигался по правой полосе движения по ул.Ленина в г.Береза, в направлении от ул.Пионерской к ул.17 Сентября.
Напротив дома №100, совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате наезда пешеход доставлена в «Березовская центральная районная больница». По факту ДТП проводится проверка.
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18.11.2018 года в 12:05 часов в г.Береза произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 49-летний житель д.Спорово, управляя автомобилем марки...
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