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Автомобиль столкнулся с барьерным ограждением трассы, пострадали молодые "ольшанцы"

19.11.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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По предварительной информации: 18.11.2018 года около 18:55 часов 21-летний житель а.г.Ольшаны, управляя автомобилем марки «Крайслер-Стратус», двигаясь по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин», на 104 км Пинского района, на закруглении дороги влево, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60743.php

Автомобиль столкнулся с барьерным ограждением трассы, пострадали молодые "ольшанцы"

В результате наезда пассажиры 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек (жители а.г.Ольшаны) с различными травмами госпитализированы в УЗ «Пинская центральная городская больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60743.php

Автомобиль столкнулся с барьерным ограждением трассы, пострадали молодые "ольшанцы"


Уважаемые водители! В сложных погодных условиях необходимо правильно выбирать скорость движения и обязательно всем пристегиваться ремнями безопасности! И не ждите 1 декабря! Синоптики заблаговременно предупреждали об ухудшении погодных условий. Позаботьтесь о своей безопасности: смените шины на своей машине!

 
 
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По предварительной информации: 18.11.2018 года около 18:55 часов 21-летний житель а.г.Ольшаны, управляя автомобилем марки «Крайслер-Стратус», двигаясь по автодороге Р-6...
 
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