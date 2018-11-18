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Автомобиль столкнулся с барьерным ограждением трассы, пострадали молодые "ольшанцы"
19.11.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
По предварительной информации: 18.11.2018 года около 18:55 часов 21-летний житель а.г.Ольшаны, управляя автомобилем марки «Крайслер-Стратус», двигаясь по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин», на 104 км Пинского района, на закруглении дороги влево, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.
В результате наезда пассажиры 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек (жители а.г.Ольшаны) с различными травмами госпитализированы в УЗ «Пинская центральная городская больница». По факту ДТП проводится проверка.
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По предварительной информации: 18.11.2018 года около 18:55 часов 21-летний житель а.г.Ольшаны, управляя автомобилем марки «Крайслер-Стратус», двигаясь по автодороге Р-6...
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