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В Лунинецком районе Туран "улетел" в кювет, пострадала не пристёгнутая ремнём пассажирка
19.11.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла 18.11.2018 года около 13:30 часов. По предварительной информации: 25-летний житель г.Минска, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Туран», двигался по автодороге М-10 «Гомель-Кобрин гр. РФ», со стороны г. Гомеля в направлении г.Кобрина.
На 345 км, не учел погодные и метеорологические условия, неправильно выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, съехав в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП 45-летняя пассажирка, жительница Гомельской области, с травмами госпитализирована в УЗ «Лунинецкая центральная районная больница». Установлена, что женщина не была пристегнута ремнем безопасности.
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Авария произошла 18.11.2018 года около 13:30 часов. По предварительной информации: 25-летний житель г.Минска, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Туран», двигался по...
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