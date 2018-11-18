ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лунинецком районе Туран "улетел" в кювет, пострадала не пристёгнутая ремнём пассажирка

19.11.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла 18.11.2018 года около 13:30 часов. По предварительной информации: 25-летний житель г.Минска, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Туран», двигался по автодороге М-10 «Гомель-Кобрин гр. РФ», со стороны г. Гомеля в направлении г.Кобрина. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60742.php

В Лунинецком районе Туран "улетел" в кювет, пострадала не пристёгнутая ремнём пассажирка

На 345 км, не учел погодные и метеорологические условия, неправильно выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, съехав в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП 45-летняя пассажирка, жительница Гомельской области, с травмами госпитализирована в УЗ «Лунинецкая центральная районная больница». Установлена, что женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

В Лунинецком районе Туран "улетел" в кювет, пострадала не пристёгнутая ремнём пассажирка


Уважаемые водители! Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства. В связи с ухудшением погодных условий следует перейти на более спокойный стиль вождения и воздержаться от высоких скоростей и резких маневров. Ремень безопасности - Ваша защита на дороге! Сколько еще должно пострадать или погибнуть людей, которые во время дорожной аварии не были пристегнуты ремнем безопасности?!

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 18.11.2018 года около 13:30 часов. По предварительной информации: 25-летний житель г.Минска, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Туран», двигался по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Информационная кампания «Предотвратим торговлю людьми»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика