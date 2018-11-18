Авария произошла 18.11.2018 года около 13:30 часов. По предварительной информации: 25-летний житель г.Минска, управляя автомобилем марки «Фольксваген-Туран», двигался по автодороге М-10 «Гомель-Кобрин гр. РФ», со стороны г. Гомеля в направлении г.Кобрина.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60742.php

Читать полностью в источнике с фото:





На 345 км, не учел погодные и метеорологические условия, неправильно выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, съехав в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП 45-летняя пассажирка, жительница Гомельской области, с травмами госпитализирована в УЗ «Лунинецкая центральная районная больница». Установлена, что женщина не была пристегнута ремнем безопасности.



По факту ДТП проводится проверка.









Уважаемые водители! Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства. В связи с ухудшением погодных условий следует перейти на более спокойный стиль вождения и воздержаться от высоких скоростей и резких маневров. Ремень безопасности - Ваша защита на дороге! Сколько еще должно пострадать или погибнуть людей, которые во время дорожной аварии не были пристегнуты ремнем безопасности?!