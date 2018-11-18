ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дикость! Китайцы в центре Минска из окна дома выбросили щенка

19.11.2018 11:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Трагедия случилась вечером в воскресенье. Собаку породы корги выбросили из окна одного из домов по проспекту Независимости.
1 из 3
Очевидцы говорят, что щенок корги ударился о бордюр и сразу умер, сообщает Onliner.by

Все случилось около 20:10. Небольшого пса, по всей видимости породы корги, выбросили из окна дома 46 по проспекту Независимости. «Я иду и краем глаза вижу, что летит пес, — говорит проходившая мимо София. — Собака ударилась о бордюр и прямо у меня на глазах умерла».

Прохожие вызвали милицию.

Место происшествия было оцеплено милицией. Вскоре там оказался молодой человек, который утверждал, что это его собака. Он сказал, что на тот момент его в квартире не было, там находилась его девушка. По словам парня, она открыла окно, чтобы собака подышала, и та упала.

Однако, как заявили очевидцы, если бы собака упала услучайно, она бы не залетела так далеко от дома.

— Как собака могла упасть сама так далеко? — не поверили прохожие. — И почему тогда хозяйка не выбежала сразу же за псом? 

В результате выяснилось, что корги принадлежала гражданам КНР. Сейчас сотрудники милиции разбираются в произошедшем.

Напомним, за жестокость к животным в Беларуси предусмотрена административная ответственность по ст. 15.45 КоАП и уголовная по 339−1 УК, в том числе за жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье животного, арест или лишение свободы до 1 года.


 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия случилась вечером в воскресенье. Собаку породы корги выбросили из окна одного из домов по проспекту Независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Брестом из-за разрыва котла пострадал 45-летний мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика