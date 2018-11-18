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Дикость! Китайцы в центре Минска из окна дома выбросили щенка
Трагедия случилась вечером в воскресенье. Собаку породы корги выбросили из окна одного из домов по проспекту Независимости.
Очевидцы говорят, что щенок корги ударился о бордюр и сразу умер, сообщает
Все случилось около 20:10. Небольшого пса, по всей видимости породы корги, выбросили из окна дома 46 по проспекту Независимости. «Я иду и краем глаза вижу, что летит пес, — говорит проходившая мимо София. — Собака ударилась о бордюр и прямо у меня на глазах умерла».
Прохожие вызвали милицию.
Место происшествия было оцеплено милицией. Вскоре там оказался молодой человек, который утверждал, что это его собака. Он сказал, что на тот момент его в квартире не было, там находилась его девушка. По словам парня, она открыла окно, чтобы собака подышала, и та упала.
Однако, как заявили очевидцы, если бы собака упала услучайно, она бы не залетела так далеко от дома.
— Как собака могла упасть сама так далеко? — не поверили прохожие. — И почему тогда хозяйка не выбежала сразу же за псом?
В результате выяснилось, что корги принадлежала гражданам КНР. Сейчас сотрудники милиции разбираются в произошедшем.
Напомним, за жестокость к животным в Беларуси предусмотрена административная ответственность по ст. 15.45 КоАП и уголовная по 339−1 УК, в том числе за жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье животного, арест или лишение свободы до 1 года.
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Трагедия случилась вечером в воскресенье. Собаку породы корги выбросили из окна одного из домов по проспекту Независимости.
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