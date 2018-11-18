45-летний мужчина попал в больницу из-за разорвавшегося котла

Инцидент произошел днем 18 ноября в деревне Малые Косичи Брестского района.

В блочном доме в садовом товариществе «Строитель» разорвался корпус твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения.

В результате взрыва 45-летний хозяин с травмами был госпитализирован. Одежда на пострадавшем не повреждена, пишет БЕЛТА .

Предполагаемая причина разрушения котла - избыточное давление внутри него из-за перекрытия вентиля и отсутствия циркуляции горячей воды в системе.