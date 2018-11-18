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45-летний мужчина попал в больницу из-за разорвавшегося котла
19.11.2018 11:36 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел днем 18 ноября в деревне Малые Косичи Брестского района.
В блочном доме в садовом товариществе «Строитель» разорвался корпус твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения.
В результате взрыва 45-летний хозяин с травмами был госпитализирован. Одежда на пострадавшем не повреждена, пишет
Предполагаемая причина разрушения котла - избыточное давление внутри него из-за перекрытия вентиля и отсутствия циркуляции горячей воды в системе.
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В блочном доме в садовом товариществе «Строитель» разорвался корпус твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения.
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