Модернизированные РСЗО «Торнадо-С» начали поступать в российские войска. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.



РСЗО «Торнадо-С». Фото: politrussia.com

«Торнадо-С» — это улучшенный вариант РСЗО 9К58 «Смерч». В ее боекомплект входят модернизированные реактивные снаряды калибра 300 мм. Всего один залп «Торнадо-С» поражает площадь в 67 гектаров — это около 100 футбольных полей

При необходимости «Торнадо-С» может самостоятельно определять координаты целей, для этого в боекомплекте имеется специальная ракета с беспилотником. Дальность огня РСЗО составляет 120 км, в перспективе она будет увеличена до 200 км.