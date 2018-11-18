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Опаснее "Смерча": российская армия получила новую реактивную систему залпового огня
Модернизированные РСЗО «Торнадо-С» начали поступать в российские войска. Об этом рассказал в
«Торнадо-С» — это улучшенный вариант РСЗО 9К58 «Смерч». В ее боекомплект входят модернизированные реактивные снаряды калибра 300 мм. Всего один залп «Торнадо-С» поражает площадь в 67 гектаров — это около 100 футбольных полей
При необходимости «Торнадо-С» может самостоятельно определять координаты целей, для этого в боекомплекте имеется специальная ракета с беспилотником. Дальность огня РСЗО составляет 120 км, в перспективе она будет увеличена до 200 км.
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Всего один залп "Торнадо-С" поражает площадь в 67 гектаров - это около 100 футбольных полей.
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