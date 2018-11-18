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Ученые объяснили, почему у вомбатов кубические экскременты

19.11.2018 11:35 — Разное | Tut.by  
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Вомбаты — единственные животные в мире, экскременты которых имеют форму куба. Объяснение этой необычной особенности группа исследователей представила на собрании Отдела динамики жидкостей Американского физического общества, кратко об открытии сообщает Eurekalert.


Короткошерстный вомбат. Изображение: JJ Harrison / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

В исследовательскую группу вошли биологи и инженеры, руководила работой Патриция Янг, специалист по гидродинамике жидкостей организма из Технологического института Джорджии. Они изучили пищеварительные тракты вомбатов из Танзании, которые погибли в результате инцидентов на автодорогах.

Ученые пришли к выводу, что фекалии вомбатов переходят из жидкого состояния в твердое около конца кишечника — на последних 8% пути. Стенки этой части кишечника имеют разную упругость и давят на отходы пищеварения с разной силой, буквально формируя кубики.

Размер каждого элемента — около 2 сантиметров в поперечнике. За один присест вомбаты производят от четырех до восьми кубиков, а за одну ночь — от 80 до 100 штук. После они собирают их и раскладывают особым образом вокруг своего жилища.

С помощью фекалий животные обозначают свою территорию и привлекают партнеров. Для них важно, чтобы помет не укатился — и кубическая форма решает эту проблему. Таким образом, кубики вомбатов являются эволюционной адаптацией, а не причудой природы.

Авторы работы отметили, что их исследование объединяет биологию с техническими дисциплинами и может оказаться полезным для обеих отраслей.

«Сейчас есть только два метода для производства кубов: мы отливаем их или вырезаем. Теперь у нас есть третий способ, — сказала Патриция Янг, один из авторов исследования. — Мы можем поучиться у вомбатов и, надеюсь, применить этот новый метод в производственном процессе».

 
 
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Для них важно, чтобы помет не укатился - и кубическая форма решает эту проблему.
 
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