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МАРТ может установить контроль за ценами на мясо

19.11.2018 12:05 — Разное | БДГ  
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Дальнейший рост стоимости мяса и мясопродуктов может привести к установлению ценового регулирования.

Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава министерства антимонопольного регулирования Владимир Колтович 18 ноября.

По его словам, цены на мясо повысили как производители, так и переработчики.

«В сентябре торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 15%, по свинине - 12%, по говядине 17%. Прежде чем принимать решения по ценовому регулированию, необходимо разобраться в причинах», - отметил Колтович.

В результате средний показатель повышения составил 8,7%. Подобная ситуация сложилась и в стоимости мяса птицы. В министерстве продолжают разбираться с этими вопросами и планируют принять решение к концу нынешнего года.

В то же время ведомство продолжит мониторить рынок и при необходимости установит ценовое регулирование в целях недопущения повышения стоимости мяса и мясопродуктов.

 
 
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Дальнейший рост стоимости мяса и мясопродуктов может привести к установлению ценового регулирования.
 
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