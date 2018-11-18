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Яндекс представил крупное обновление поиска
«Яндекс» представил самое большое обновление поиска — «Андромеда». Об этом компания сообщила на мероприятии для журналистов в Москве.
«Андромеда» объединила более тысячи улучшений. Среди них — быстрые ответы. Это способ быстро получить ответы на конкретные запросы. Например, если вбить в поисковую строку «где пообедать», поиск выдаст выборку из мест рядом с пользователем. Там получится сразу выбрать место и забронировать столик, а также заказать доставку на дом.
Еще один новый сервис назвали «Яндекс. Знатоки». В нем реальные люди смогут отвечать на запросы. При этом «знатоки» будут специализироваться по разным темам — например, один специалист будет отвечать только на вопросы о кошках. Там же появятся специальные чаты, чтобы еще быстрее получать ответы на поисковые запросы.
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Мы побывали на пресс-конференции компании в Москве и рассказываем, о чем там говорили.
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