Яндекс представил крупное обновление поиска

«Яндекс» представил самое большое обновление поиска — «Андромеда». Об этом компания сообщила на мероприятии для журналистов в Москве.



Источник: Maxim Shemetov / Reuters

«Андромеда» объединила более тысячи улучшений. Среди них — быстрые ответы. Это способ быстро получить ответы на конкретные запросы. Например, если вбить в поисковую строку «где пообедать», поиск выдаст выборку из мест рядом с пользователем. Там получится сразу выбрать место и забронировать столик, а также заказать доставку на дом.

Еще один новый сервис назвали «Яндекс. Знатоки». В нем реальные люди смогут отвечать на запросы. При этом «знатоки» будут специализироваться по разным темам — например, один специалист будет отвечать только на вопросы о кошках. Там же появятся специальные чаты, чтобы еще быстрее получать ответы на поисковые запросы.