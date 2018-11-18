В Зельвенском районе жена задушила шнуром бывшего мужа

18 ноября утром в агрогородке Елка в одной из квартир был найден 46-летний мужчина со следами удушения.

Труп мужчины пролежал всю ночь в квартире. Наутро женщина сама обратилась в милицию. Она сообщила, что ее бывший муж покончил собой. Однако экспертиза установила, что было совершено убийство.

Известно, что супруги не жили вместе, но, так как женщина нигде не работала, периодически бывший муж приносил ей продукты и деньги. Так было и в этот раз.

Мужчина пришел домой подвыпившим. Ему показалось, что жена отдала кому-то соль и половину буханки хлеба. На этой почве и разгорелся скандал. В итоге бывшая жена задушила мужчину шнуром электроудлинителя.

Возбуждено уголовное дело.