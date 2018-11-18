ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия перекрыла дорогу американскому мясу

19.11.2018 12:27 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россия перекрыла дорогу американскому мясу

Россельхознадзор с 20 ноября ограничивает транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Такое решение было принято «в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения», пишет lenta.ru.

«Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям, а также, ввиду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭСнезаконным образом», — уточнили в ведомстве.

В частности, в октябре 2018 года было приостановлено движение семи партий мяса птицы, у части продукции вышел срок годности. «Кроме того, в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division, были выявлены остатки лекарственных средств — тетрациклин и метаболиты нитрофуранов», — добавили в ведомстве. В итоге на территорию ЕС, откуда прибыл груз, вернули 185 тонн мяса.

Зимой 2017 года эксперты объявили о запрете ввоза в Россию мяса птицы и другой птицеводческой продукции из ряда европейских стран, в которых зафиксирован высокопатогенный птичий грипп. Речь шла об Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор с 20 ноября ограничивает транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США. Об этом говорится в сообщении,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы три фактора девальвации белорусской валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика