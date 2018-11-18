Россия перекрыла дорогу американскому мясу





Россельхознадзор с 20 ноября ограничивает транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Такое решение было принято «в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения», пишет lenta.ru .

«Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям, а также, ввиду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭСнезаконным образом», — уточнили в ведомстве.

В частности, в октябре 2018 года было приостановлено движение семи партий мяса птицы, у части продукции вышел срок годности. «Кроме того, в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division, были выявлены остатки лекарственных средств — тетрациклин и метаболиты нитрофуранов», — добавили в ведомстве. В итоге на территорию ЕС, откуда прибыл груз, вернули 185 тонн мяса.

Зимой 2017 года эксперты объявили о запрете ввоза в Россию мяса птицы и другой птицеводческой продукции из ряда европейских стран, в которых зафиксирован высокопатогенный птичий грипп. Речь шла об Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.