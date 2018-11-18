ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство может ввести регулирование цен на мясо

19.11.2018 11:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Правительство может ввести регулирование цен на мясо

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит мониторинг стоимости мяса и мясопродуктов и при необходимости установит ценовое регулирование.

Об этом 18 ноября в эфире «Беларусь 1» заявил руководитель МАРТ Владимир Колтович, сообщает БЕЛТА.

Министр проинформировал, что на совещании, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра Михаила Русого, было решено принять меры предприятиями всех форм собственности по недопущению дальнейшего роста цен на мясо и мясопродукты.

Кроме того, были рассмотрены возможные меры, которые необходимо принять облисполкомам, Минсельхозпроду, торговым предприятиям по недопущению роста цен к сложившимся на 15 ноября.

«Вместе с тем МАРТ продолжит мониторинг, и при невыполнении такой договоренности будет вынесено постановление об установлении ценового регулирования», - сказал Владимир Колтович.

В МАРТ констатируют, что цены на мясо и мясопродукты повысились у производителей, у переработчиков.

«В сентябре торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 15%, по свинине - 12%, по говядине 17%. Прежде чем принимать решения по ценовому регулированию, необходимо разобраться в причинах», - отметил министр.

В среднем мясо подорожало на 8,7%. Кроме того, в министерстве продолжают разбираться в причинах роста на мясо курицы. Завершить работу и принять решения рассчитывают к концу года.
 

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит мониторинг стоимости мяса и мясопродуктов и при необходимости установит ценовое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молоком благодарят за заботу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика