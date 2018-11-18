Минское «Динамо» матчем в Хабаровске против местного «Амура» начинает четырехматчевую выездную серию в КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане выиграли первый матч под руководством нового тренера Андрея Сидоренко, но затем потерпели два подряд поражения, не забив ни одной шайбы. Для сохранения шансов в борьбе за плей-офф «зубрам» нужно начинать победную серию, иначе уже к началу зимы задача попасть в восьмеркой станет почти невыполнимой.

Отметим, что из-за травм сегодня не сыграют Теему Пулккинен, Куинтон Хауден и Александр Китаров.

Что касается «Амура», то выигравший в Минске 6:3 клуб также переживает не лучшие времена. Команда уже сменила вратарскую линию, пригласив Алексея Мурыгина и Марека Лангхамера, а также отказалась от чешского центрфорварда Томаша Филиппи. Игроком, кстати, интересовалось минское «Динамо», но 26-летний хоккеист решил вернуться в «Либерец».

«Амур»: Мурыгин (Аликин); Коларж — Кузьмин, Файзуллин — Пьянов — Лазарев; Турбин — Корягин, Руденков — Рассказов — Зогорна; Атюшов — Йордан, Вяч. Ушенин — Горшков — Вл. Ушенин; Железков — Дедунов — Попугаев, Кузнецов.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Готовец — Уиркош, А. Костицын — С. Костицын — Когалев; Хенкель — Лисовец, Гаврус — Казионов — Павлович; Блум — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Знахаренко, Дроздов — Волков — Литвинов, Парфеевец.

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