Масштабный конкурс «Повар года-2018», прошедший на минувшей неделе в управлении по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, собрал поваров учреждений общего среднего и дошкольного образования со всех уголков Смолевиччины. Представить себя и свое учреждение образования приехали 27 участников. Все они подошли к «соревнованию» ответственно, выполнив условия состязания на все «100». Для участия необходимо было приготовить и презентовать жюри не менее 2-х блюд, одно из которых должно было быть приготовлено согласно технологическим картам сборников по питанию, а второе — на свое усмотрение, здесь четкие границы и рамки отсутствовали. Повара могли пофантазировать и представить вариации различных блюд в собственном исполнении. Это могло быть фирменное блюдо или то, что просто захотелось приготовить, чтобы блеснуть своим талантом.

Красивые, веселые, творческие, все участники ярко и самобытно представили свои учреждения образования. Красной нитью в работах конкурсантов прослеживалась тема Года малой родины, поэтому многочисленные блюда, представшие перед аудиторией жюри и болельщиков, стали ярким воплощением национальной белорусской кухни — вкусной, знакомой и всеми нами любимой.

Нелегко пришлось и членам жюри, ведь оценить блюда необходимо было не только визуально, но и на вкус. Потому дегустировали каждое блюдо. Дегустировали и хвалили: столько талантливых людей работает в наших учреждениях образования!

В состав жюри вошли исполняющий обязанности начальника управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского РИК Татьяна Грушевская, главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования Светлана Гольмакова, специалист дошкольного и общего среднего образования Людмила Качан, главный бухгалтер управления Светлана Гриневецкая, инженер-технолог Галина Мицкевич и заведующий УМК Оксана Пиляк.

Так как конкурсантов было достаточно много, жюри приняло решение «разбить» их, согласно жеребьевке, на четверки.

В первую четверку вошли повара Усяжской средней школы, Зеленоборского УПК, Кленникского УПК и яслей-сада №2 г. Смолевичи.





Открыла состязание повар Усяжской средней школы Мария Шалаева. Рассказав немного о себе, повар представила вниманию жюри свои кулинарные шедевры: изумительной красоты рыбный пирог, драники по-деревенски, пирог пельменный, «Пачастунак ад Міколы» и деревенские колбаски.

Второй выступила повар Зеленоборского УПК Елена Шикавко. Фаршированный карп, колдуны мясные, пышки творожные не оставили равнодушными как членов жюри, так и зрителей, которые смогли оценить вкусовые качества блюд по достоинству.

Татьяна Каптелевич, повар из Кленникского УПК, презентовала блюда белорусской кухни — щи с кислой капустой, мачанку с колбасками и блинами, компот.

Майя Жерносек, повар ГУО «Ясли-сад №2 г. Смолевичи», презентовала зразы с яйцом и овощами, блины-гречаники и верещаку.





Вторая четверка в составе следующих учреждений образования — Курковского УПК, Воротовской средней школы, Плисской СШ им. В.А. Микулича и Пекалинской базовой школы — была яркой и не менее творческой, чем первая.

Выступление повара Курковского УПК Светланы Сушкевич с группой поддержки и зажигательный танец не оставили зрителей и жюри равнодушными. Громкие аплодисменты не смолкали на протяжении всего выступления. Блюда, представленные поваром, были красивыми и, судя по отзывам жюри, вкусными.

Марина Ермольчик, повар Воротовской средней школы, в стихотворной форме рассказала о профессии повара и презентовала фаршированные блинчики и курицу.

Удивила членов жюри повар Плисской средней школы имени В.А. Микулича Снежана Лагунчик своим фирменным блюдом — рулетиками куриными с фисташками. А видеоролик о том, как проходит день Снежаны Викентьевны в школе, был очень интересным и позволил увидеть специалиста в работе.





Повар Елена Кухаренко из Пекалинской базовой школы вниманию членов жюри представила блюда национальной кухни — картофель с маслом, драники со сметаной. И внешний вид, и вкусовые качества блюд были на высоте.

В третьей четверке посчастливилось выступать поварам из яслей-сада №5 г. Смолевичи, Усяжского детского сада, Барсуковского детского сада и Заболотского детского сада.

Ирина Чернова, повар детского сада №5, презентовала блюда детской кухни — блинчики, тыквенный творожный пирог.

Ирина Татарчук, повар Усяжского детского сада, удивила жюри шницелем рыбным натуральным под названием «Золотая рыбка», а также композицией «Голубое озеро», в которой на глади сахарного желе «плавали» лебеди из заварного теста.





Барсуковский детский сад представляла повар Алеся Батура. Много интересных и вкусных блюд из детского меню презентовала специалист. Чего стоил пирог «Барсучок», который повар назвала в честь своего родного уголка. Вкусными и красивыми были также творожно-манная запеканка и куриный рулет — фирменное блюдо.

Анна Красинская, повар Заболотского детского сада, приехала на конкурс с малышами-поварятами — воспитанниками детского сада. Они прочли стихи о поваре. Презентовала повар заливное «Лебединое озеро», а из детского меню — блины с повидлом.

Четвертая четверка поваров была не менее яркой и творческой, чем предыдущие.

Здесь вниманию жюри свои работы представили повара из яслей-сада №1 г. Смолевичи, яслей-сада д.Кривая Береза, Зареченского детского сада и Пекалинского детского сада.

Открыл выступления четверки повар ГУО «Ясли-сад №1 г. Смолевичи» Алексей Кленицкий. О своей работе поваром Алексей Михайлович рассказал посредством интересного видеоролика, а презентация блюд была яркой и впечатляющей. Девиз презентации: «Ярко и с любовью». Салат фруктовый, разноцветный картофель «4 узора» и много чего еще впечатлило и членов жюри, и зрительный зал.

Елена Курсанова, повар ГУО «Ясли-сад д. Кривая Береза», посвятила свою конкурсную работу Году малой родины и, соответственно, национальной кухне. Блюда — блинчики с повидлом в виде бабочки, картофельное пюре в виде березки, и нежные котлетки «Папараць кветка» — жюри оценило по достоинству.

Дарья Сергеевна Бойкова, повар ГУО «Зареченский детский сад», рассказала о себе и представила на суд жюри несколько аппетитных блюд, одно из которых — крокеты с сыром.





Наталья Олейникова, повар ГУО «Пекалинский детский сад», предложила жюри попробовать салат «Аист» — любимый семейный салат, контуры которого напоминали Беларусь с высоты птичьего полета, а также печеночные оладьи.

Пятая четверка была сформирована из поваров яслей-сада №3 г. Смолевичи, яслей-сада № 6 г. Смолевичи «Радуга», Прилепского УПК и Будаговского УПК.

Первой в данной четверке зажгла жюри и зал своим выступлением команда «Смак» ГУО «Ясли-сад №3 г. Смолевичи». Девушки шутили, пели, танцевали. Повар Галина Минич презентовала морковно-творожную запеканку и котлетки.

Выступление Анастасии Каркоцкой, повара ГУО «Ясли- сад №6 г. Смолевичи «Радуга», было не менее зажигательным и веселым. Группа поддержки, в состав которой вошли специалисты учреждения дошкольного образования во главе с заведующим Инной Якуценя, спела и сплясала для членов жюри и гостей мероприятия. Бурные аплодисменты не смолкали во время всего выступления этой творческой группы. После повар презентовала свои блюда.

Светлана Приходько, повар ГУО «Прилепский УПК», без лишних слов представила на суд жюри свои кулинарные шедевры.

Ольга Рубис, повар ГУО «Будаговский УПК», порадовала вкусными и красиво оформленными блюдами — драниками со сметаной и курицей, фаршированной блинами.

Шестую четверку составили повара Барсуковской средней школы, яслей-сада поселка Октябрьский, Заболотской средней школы, яслей-сада агрогородка Усяжа.

Ольга Ероховец, повар ГУО «Барсуковская средняя школа», представила вниманию жюри блюда для детского питания, среди которых — биточки по-белорусски, объяснив свой выбор тем, что говядина, из которой они приготовлены, — важная составляющая детского рациона.

Виолетта Шукан, повар ГУО «Ясли-сад пос. Октябрьский», также представила на суд жюри блюдо из детского меню — запеканку манную и рулетики куриные, фаршированные черносливом.

Павел Белькевич, повар Заболотской средней школы, вместе с группой поддержки представил традиционные блюда белорусской кухни, читал стихи, пел, преподнес жюри каравай. Сервировка всех представленных блюд также была выполнена в национальном стиле.





Светлана Шиманович, повар ГУО «Ясли-сад агрогородка Усяжа», презентовала блинчики с яблоками «Домик окнами в сад» и пирог с капустой «Дары полей».

Седьмая тройка стала завершающей. В ее состав вошли повара Воротовского детского сада, Верхменской СШ имени В.А.Тумара и средней школы №2 г. Смолевичи.

Наталья Гришова, повар ГУО «Воротовский детский сад», представила вниманию жюри интересное выступление — сценку «Диалог», которая очень порадовала членов жюри. Для конкурса повар приготовила рулет с луком и яйцом и пирожки с повидлом.

Антонина Хмельницкая, повар ГУО «Верхменская СШ им. В.А. Тумара», презентовала руляду с яйцом и колбаски по-могилевски.

Финальным выступлением конкурса стала презентация блюд от повара ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи» Аллы Масько. Она удивила жюри своими блюдами — колбасками по-слуцки, традиционной белорусской мачанкой с блинами и колбаской.

— Конкурс показал, — отметила Галина Мицкевич, — что в нашем районе много талантливых поваров. Когда я приезжаю к ним в учреждения образования, они немного теряются. А здесь просто раскрылись. А какие шедевры приготовили! Как все красиво было и вкусно. Конечно, сложно было определиться в выборе победителей, но после долгих совещаний мы все же определили лучших.

Победителями конкурса были названы следующие учреждения образования.

Первое место завоевали ГУО «Плисская средняя школа им. В.А. Микулича» и ГУО «Ясли-сад №1 г. Смолевичи», второе место — ГУО «Курковский УПК д/с — СШ» и ГУО «Барсуковский детский сад», третье — ГУО «Заболотская средняя школа» и ГУО «Ясли-сад № 6 г. Смолевичи «Радуга».





Номинация «Мисс талант» была присвоена ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи», «Мисс кондитер» — ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи». Приз зрительский симпатий завоевало государственное учреждение образования «Усяжская средняя школа».

Все без исключения — победители и участники — были награждены ценными подарками.

А школы и детские сады, завоевавшие призовые места, получили путевку в финал конкурса, который состоится в декабре. По его итогам будет определен финалист, который представит Смолевичский район на областном этапе конкурса «Повар года-2018».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.