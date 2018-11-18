КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

5 ноября РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему сообщению от гражданина Китайской Народной Республики о том, что с 09.00 до 09.10 5 ноября 2018г., неустановленное лицо, путем свободного доступа, с территории строящегося производственного цеха ООО «M-W», расположенного в ИП «Великий Камень», похитило ноутбук.

6 ноября в милицию обратилась жительница аг. Драчково Ф.: неизвестное лицо с 11.10 до 11.30 5 ноября 2018г., находясь в маршрутном такси, тайно похитило женскую сумку, в которой находился женский кошелек с деньгами. Установлено, что данное преступление совершила жительница д. Слобода М., 1938 г.р., пенсионерка, ранее не судимая.

7 ноября в дежурную часть РОВД обратилась жодинка Б.: неустановленное лицо, выставив оконное стекло, проникло в ее дачный дом в с/т «Восход Грядки», вблизи д.Старые Грядки, откуда похитило кейс с набором слесарных ключей, углошлифмашинку, две отвертки, кейс для инструментов, 2 топора, гвоздодер, газовый ключ.

9 ноября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жителя аг.Слобода Б.: неустановленное лицо проникло в его дом по ул.Центральной в аг.Слобода, откуда тайно похитило ручные строительные миксеры, перфоратор, углошлифовальную машинку, циркулярную ручную пилу, дрели, бензопилу.

10 ноября в милицию обратился гражданин Т., житель г. Минска: неизвестное лицо, отжав оконную раму ПВХ, проникло строящийся дачный дом, расположенный в с/т «Раница-96», вблизи а.г.Барсуки, откуда тайно похитило электрический миксер, шуруповерт, 7 тестовых отверток, тестер напряжения, рулетки, трехфазные, двухфазные и однофазные автоматы «ЕКФ», бухту кабеля 200м.

11 ноября в РОВД обратился житель г.Минска А.: неустановленное лицо, путем свободного доступа, проникло на арендуемую территорию пилорамы в д.Заречье, откуда из-под навеса тайно похитило бензопилу.

11 ноября Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению, поступившему от жительницы г.Минска Л.: неустановленное лицо, отжав окно ПВХ, проникло в ее дачный дом по ул.Садовой в д.Кривая Береза, откуда тайно похитило продукты питания. Установлено, что данное преступление совершили жители д.Кривая Береза Ч., 1983 г.р., и К., 1980 г.р., не работающие, судимости не имеющие. Похищенное частично изъято.

РАСКРЫТЫ РАНЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Смолевичского РОВД, управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома и отделения психолого-технического обеспечения раскрытия преступлений криминальной милиции УВД Минского облисполкома установлено, что кражу денег Л., 1983 г.р. 25.10.2018г. из дома по ул. Заречной в д. Аношки, совершил местный житель С., 1993 г.р., не работающий, ранее не судимый.

Установлено, что кражу денег граждан Л. и Л. из дачного дома в с/т «Голубая радуга», вблизи д.Загорье, совершил житель г. Витебска Б., 1985 г.р., не работающий, ранее судимый.

ГРАБЕЖ

7 ноября, около 12.20, уроженец и житель Витебской области В., 1989г.р., ранее не судимый, с территории строящегося завода двигателей внутреннего сгорания ОАО «К.к.м.», похитил фрагмент длиной 2,29 метра погонных кабеля ВВГнг(А)- LS5х120мс(NPE), но, будучи уличенным китайскими рабочими, скрылся, удерживая похищенное при себе. В. задержан.

ХУЛИГАНСТВО

8 ноября житель г. Минска М., 1993 г.р., ранее не судимый, 7 ноября 2018г., около 23.10, беспричинно разбил заднее стекло в автомобиле «Мазда-626», принадлежащем жителю д. Орешники П. Машина находилась на неохраняемой стоянке на ул. Жодинской в г. Смолевичи.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

10 ноября, около 22.50, водитель К., 1979 г.р., житель аг.Барсуки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личной машиной «Ниссан Премьера», двигаясь в направлении г.Жодино по ул.Садовой в аг.Барсуки, совершил наезд на идущую по краю проезжей части в попутном направлении пешехода Щ., 1979 г.р., жительницу аг.Барсуки. В результате ДТП Щ. была госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Жодинская ЦГБ».

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА

8 ноября Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по сообщению, поступившему от заместителя начальника оперативного отдела Минской областной инспекции ОЖиРМ в отношении неустановленного лица, которое с 15.30 по 16.00 7.11.2018 года, находясь на территории сельскохозяйственного поля Смолевичской охотдачи Смолевичского РОС РГОО «БООР», вблизи д. Подыгрушье, осуществило добычу дикого животного нормированного вида — косули европейской.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 193 административных протокола в отношении граждан, выявлено 7 случаев мелкого хулиганства, 2 случая мелкого хищения, 8 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 155 случаев нарушений ПДД, а также обнаружен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЖАРЫ

10 ноября в д.Прилепы по ул.Школьной, около 18.40 произошло возгорание жилого дома, огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри дома. При пожаре погиб хозяин дома Л., 1964 г.р., не работающий. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).