Обменный концерт для сельчан

В Драчковском сельском Доме культуры состоялся концерт любительских творческих коллективов Заболотского CДК. Концертная программа прошла в рамках обменных концертов творческих коллективов Смолевиччины. Подобные мероприятия проходят в нашем районе не один десяток лет и уже успели полюбиться смолевичскому зрителю.

К тому же, подобная форма работы способствует созданию условий для развития творческого потенциала учреждений культуры клубного типа, развитию дружеских контактов, взаимопониманию и сотрудничеству творческих коллективов.

Концертная программа заболотчан стала настоящим подарком для жителей агрогородка Драчково и прилегающих деревень. Ведь артисты приехали сюда со своими лучшими номерами, заранее зная, что зрителям Драчково трудно угодить: у них выступление одних только «Зажигалок» чего стоит! Тем более, драчковские артисты уже побывали с концертом в Заболотье 13 октября 2018 года и показали отличную концертную программу.

Поэтому самодеятельные артисты из Заболотья решили «взять» Драчковский СДК звонкими народными песнями в исполнении ансамбля «Каліна чырвоная» и зажигательными танцевальными номерами. Солистки ансамбля Надежда Габрусенок, Инна Ладнюк, Мария Столярик, Наталия Науменко и Елена Пентка радовали зрителей звучанием любимых всеми песен. Талантливая иполнительница, руководитель коллектива Юлия Каяк, которую по праву можно назвать мастером народной песни, вдохновенно исполнила известную песню «Ах, мамочка…» и ей охотно подпевал весь зал. К слову, односельчане тепло встречали гостей, бурными аплодисментами благодарили артистов за каждый исполненный номер.





Музыкальный запал Юлии поддержал дуэт «оБАЯНие» в составе Сергея Евдасева и Сергея Радиончика. Что говорить, в их руках баяны и аккордеоны не просто звучат, они живут, вдохновляют, заставляют проживать каждую согранную ими ноту. Песенным творчеством радовали зрителей Инна Ладнюк, Николина Кот, а также директор Заболотского СДК Елена Пентка, которая в своем выступлении «Бабье лето» показала прекрасные артистические способности не только в вокальном исполнении, но и в выразительном чтении стихов.

Поддержку у зрителей нашли и танцевальные номера заболотских артистов. Особенно пришлись по душе жителям агрогородка Драчково «Цыганский», «Восточный танец», динамичный «Твист» в исполнении женщин, которые занимаются танцами уже около пяти лет. Это Наталья Дашук, Ирина Крес, Екатерина Горбачонок, Мария Нестерович, Марина Похович и Ольга Зубрик. Руководит коллективом Елена Трус. На сцене Драчковского СДК выступила и ее юная подопечная Полина Колтович.

Юные «Смайлики» (а именно так называется детский вокальный коллектив) София Половинская, Алина Хайбулина и Алеся Дубина тоже не дали скучать зрителям, трогательно исполнив несколько песен.

Так легко, на одном дыхании, прошел часовой концерт, который оставил в душе зрителей и артистов массу положительных эмоций и впечатлений, подарив всем незабываемый праздник в замечательный воскресный день.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.