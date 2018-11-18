Молоком благодарят за заботу





Ранним утром – ближе к пяти утра, когда весь агрогородок еще спит, в отдельных окнах появляется свет. Это операторы машинного доения МТК «Курково» собираются на утреннюю дойку. Среди них – Таисия Ивановна Кириленкова. На комплексе ее ждут буренки.

Известно, что слаженность и результативность работы молочного комплекса, получение молока высокого санитарного качества определяются уровнем использования имеющихся технических и программных средств, квалификацией всего персонала. Операторам машинного доения необходимо знать и физиологию животных, и устройство доильной аппаратуры, и умело применять все эти знания на практике. Как видим, эта профессия не так проста, как может казаться на первый взгляд.

Таисия Ивановна работает оператором машинного доения в ОАО «Смолевичский райагросервис» более пяти лет. Жизненные обстоятельства, которые по промыслу свыше сложились наилучшим образом, послужили приходом собеседницы в животноводческую отрасль.

– Мои дочки живут в Смолевичском районе, и когда строился новый комплекс, узнали, что требуются сотрудники. Девочки предложили мне попробовать устроиться сюда на работу, – рассказывает женщина. – Приехала, местность, люди понравились, так и осталась.

Таисия Ивановна вспоминает, что поначалу коров боялась – у нее никогда не было опыта общения с буренками. Но теперь женщина с улыбкой вспоминает эти страхи, ведь, как она признается, коровы – милые животные, которые любят ласку и бережное отношение к себе. А вот на страх у них такая же ответная реакция – буренки становятся нервными и неспокойными, что может сказаться и на качестве молока.

На новом комплексе дойка устроена по передовым технологиям, в хозяйстве имеются современные доильные залы с новейшим оборудованием, которое существенно облегчает труд оператора машинного доения. Но здесь очень важны четкое соблюдение технологии, аккуратность и бережность в работе. Перед доением корову моют, вымя обрабатывают специальным средством, само рабочее место также содержится в полной чистоте.

– Коровы хорошо чувствуют ласку и тонко реагируют на настроение. Поэтому, приходя на работу, стараюсь быть в хорошем настроении и не думать о проблемах. Дойка тогда проходит в спокойной обстановке и более результативна, – рассказывает Таисия Ивановна. – Убедилась, что буренки понимают все не хуже людей и за заботу благодарят молоком.

Женщина уверена: чтобы достигнуть успеха в профессии, надо любить свою работу. Не просто прийти и подоить корову, чтобы получить зарплату, а постараться отработать каждый день добросовестно и с полной отдачей, только тогда будет результат.

– Я люблю животных и не могу относиться к ним спустя рукава. Во время дойки, перед тем как подключить доильный аппарат, обязательно поглажу корову, успокою, скажу теплое слово. Мои буренки не могут без ласки, – делится Таисия Ивановна. – Хоть и делать все надо оперативно, стараюсь на ласку время находить.

Собеседница говорит, что в комплексе хороший и дружный коллектив. Все друг друга поддерживают, помогают. Руководители – грамотные специалисты, которые и от всех работников требуют самоотдачи.

– Порядок должен быть во всем, иначе успеха не добьешься, – уверена Таисия Ивановна. – А с надежной командой единомышленников это становится куда проще.

После каждой дойки женщина спешит домой, где ждет семья, ведь Таисия Ивановна – многодетная мама пятерых детей.

Старшей дочке Ольге уже 30 лет, она живет в Смолевичском районе.

Дочь Мария также живет на Смолевиччине и уже подарила Таисии Ивановне двух внуков. К слову, внучка Алиса появилась четыре месяца назад. Собеседница с радостью рассказывает, что летом была в приятном вынужденном отпуске – нянчилась с внуком, пока Мария была в роддоме.

Младшая дочь Полина сейчас учится в лингвистическом университете. А 11-летние сыночки-двойняшки Максим и Егор – настоящие помощники и поддержка для мамы. Пока она на работе, могут и посуду помыть, и дома убраться.

Живет семья в квартире в Курково, которую предоставили от райагросервиса. Здесь царят тепло, уют и любовь – это самое важное, по словам собеседницы.

В очередной раз убеждаюсь: в сельском хозяйстве нет случайных людей. Здесь трудятся те, кто выбрал путь агрария и достойно следуют по нему, гордо неся почетное звание «труженик агропромышенного комплекса». Вот и оператор машинного доения Таисия Ивановна Кириленкова уверена, что работа будет приносить радость лишь тогда, когда она не в тягость, а в радость. И даже если устанешь физически, силы придает любовь к выбранному делу.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.