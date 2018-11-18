В Горках горела квартира на проспекте Димитрова. Спаслись пять человек

18 ноября в 03.37 диспетчер отдела принял сообщение о пожаре в одной из квартир кирпичного пятиэтажного дома по проспекту Димитрова, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Евгений Кузовников.

Мене чем через 10 минут сотрудники РОЧС прибыли на место ЧП. В трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже, было плотное задымление. И уже в 03.59 спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По словам хозяйки квартиры, 1954 г. р., в помещении вместе с ней в момент ЧП находились еще четыре человека: ее сын с сожительницей и дочь с ребенком. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Как выяснилось, пенсионерка спала на диване в коридоре. Она проснулась ночью от того, что стало трудно дышать. Зашла на кухню и увидела огонь. Сразу разбудила сына. Он не растерялся: тут же позвонил в Горецкий РОЧС и стал выводить домочадцев на улицу.

В результате пожара повреждено имущество, закопчены потолок и стены на кухне. Причину пожара устанавливают специалисты.

Евгений Кузовников также отметил, что эта квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем. Если бы не чуткий сон хозяйки, то история могла бы закончиться печально. Сотрудники РОЧС настоятельно рекомендуют населению: «Не испытывайте судьбу, приобретите и установите АПИ. Пусть он станет надежным ангелом-хранителем вашего дома и вашей жизни».

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ