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Представлен бюджетный вариант "Яндекс.Станции"

19.11.2018 12:38 — Разное | Tut.by  
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«Яндекс» представил два новых устройства для дома с поддержкой голосового помощника «Алиса» — Irbis A и Dexp Smartbox. Об этом компания сообщила на мероприятии для журналистов в Москве.


Фото: TUT.BY

Это «умные колонки», созданные в партнерстве с компаниями IRBIS и DEXP. Они позволят «на ходу» задать вопрос «Алисе» или попросить поставить будильник. Также в них есть возможность воспроизведения музыки.

В новых устройствах, в отличие от «Яндекс.Станции», нет возможности подключения к телевизору. Также в них ниже мощность звука.

В России за Irbis A и Dexp Smartbox будут просить 3299 российских рублей (около 50 долларов по текущему курсу). Старт продаж ожидается до конца 2018 года. Пока неизвестно, будут ли эти устройства поставлять в Беларусь.

 
 
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В новых устройствах, в отличие от "Яндекс.Станции", нет возможности подключения к телевизору.
 
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