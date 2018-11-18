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"Мое сознание перевернулось". Герасименя опубликовала продолжение истории о сложностях материнства

19.11.2018 12:31 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная медалистка Олимпийских игр Александра Герасименя, на днях рассказавшая на своей странице в Instagram о сложностях в первые месяцы после рождения дочери, опубликовала продолжение истории, которую она завершила словами «А потом мы попали в больницу».


Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

«Из-за недосыпа и нервов стало пропадать молоко». Герасименя рассказала о сложностях материнства

— Прежде всего спасибо, мои дорогие, за слова поддержки и искренние переживания! Приятно удивлена, что столько людей откликнулось. И позвольте продолжить.

…А потом мы попали в больницу. Реанимация, капельницы, бессонные ночи на кушетке рядом и полное бессилие чем-либо помочь. За несколько дней мое сознание перевернулось с ног на голову. И сразу как-то все незначительно стало: и бессонные ночи, и строгие диеты. Я стала спокойней, терпимей, мы лучше стали понимать друг друга (конечно, еще работать и работать до мам со стажем). Восстановилось ГВ (грудное вскармливание. — Прим. ред.), нормализовался режим (хотя бы на некоторое время).

За эти дни я поняла: чтобы быть мамой, нужно просто смириться и принять. Принять своего ребенка в свой образ жизни, с его темпераментом и желаниями, смириться с тем, что так, как было, уже не будет, будет по-другому, и не значит, что хуже. И не надо терпеть, как многие говорят, нужно просто наслаждаться и ловить те моменты, когда вы с малышом рядом. Первая улыбка, первое слово, первые шаги… Ведь таким, как малыш сейчас, он уже никогда не будет!

Да, мамой быть нелегко. И никто не говорит, что будет просто! Но счастливой мамой быть можно! И я стараюсь.

Ну что, мамочки, мне на это понадобилось аж 2 месяца, а как вы справлялись с послеродовой депрессией? И была ли она вообще у вас? Делитесь вашими секретиками и лайфхаками, будет полезно.

P. S. По поводу диеты: к 1 месяцу я почти уже вернулась к своему нормальному режиму питания, но из-за острой аллергии у малышки пришлось снова вернуться к жесткой диете.

P. P. S. По поводу сцеживания: из-за частого сцеживания и кормления из бутылочки малышка и стала отказываться от груди, из бутылочки-то легче!

Всем добра! — написала Александра Герасименя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прежде всего спасибо мои дорогие за слова поддержки, и искренние переживания! Приятно удивлена что столько людей откликнулось И позвольте продолжить .А потом мы попали в больницу. Реанимация, капельницы, бессонные ночи на кушетке рядом и полное бессилие чем-либо помочь. За несколько дней мое сознание перевернулось с ног на голову И сразу как то всё незначительно стало, и бессонные ночи, и строгие диеты. Я стала спокойней, терпимей, мы лучше стали понимать друг друга (конечно ещё работать и работать до мам со стажем восстановилось гв, нормализовался режим (хотя бы на некоторое время. За эти дни я поняла, чтобы «Быть» мамой, нужно просто смириться и принять. Принять своего ребёнка в свой образ жизни, с его темпераментом и желаниями, смириться с тем, что так как было, уже не будет, будет по другому, и не значит что хуже. И не надо терпеть, как многие говорят, нужно просто наслаждаться и ловить те моменты когда вы с малышом рядом. Первая улыбка, первое слово, первые шаги. Ведь такой как малыш сейчас, он уже никогда не будет! Да, мамой быть не легко. И никто не говорит что будет просто! Но счастливой мамой быть можно! И я стараюсь Ну что мамочки, мне на это понадобилось аж 2 месяца, а как вы справлялись с послеродовой депрессией? И была ли она вообще у вас? Делитесь вашими секретиками и лайфхаками, будет полезно PS. По поводу диеты, к 1 месяцу я почти уже вернулась к своему нормальному режиму питания, но из-за острой аллергии у малышки пришлось снова вернуться к жесткой диете PPS. По поводу сцеживания, из-за частого сцеживания и кормления из бутылочки малышка и стала отказываться от груди, с булочки то легче! Всем добра #яжемать #мамадочки #моясофи #цуркингерасименя #александрагерасименя #послеродоваядепрессия #счастьеесть #всемдобра

Публикация от Geraleksashka (@aleksandraherasimenia) 18 Ноя 2018 в 7:42 PST

 
 
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Трехкратная медалистка Олимпийских игр Александра Герасименя, рассказавшая о сложностях в первые месяцы после рождения дочери, опубликовала продолжение первой...
 
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