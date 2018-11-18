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Чудеса реконструкции: дому уже 60 лет, но выглядит он очень современно
В старом доме в Ванкувере выросло несколько поколений, но серьезного ремонта с момента его постройки в 1957 году еще никто не делал. На него решились наследники. Проект реконструкции для них разработала команда архитектурного бюро
Трудно поверить, но на фотографии выше — это тот самый старый дом, который стал основанием для современного особняка довольно сложной архитектурной формы.
Совершенно новый вид зданию придают плоская крыша и выступающие «коробки» —консоли этажей. Новые формы кровли позволили увеличить размеры окон.
Стены наращивались, поэтому теперь в доме два полноценных этажа и технический полуподвал.
Нижняя «коробка» слева от входной двери — это большая спальня родителей. «Бокс» второго этажа — детская. Он имеет практически сплошное фронтальное остекление, обеспечивая естественным светом пространство комнаты.
Передний двор — ландшафтный оазис, сочетающий лаконичность форм бетонных плит и декоративность зеленых насаждений.
Гостиная и столовая находятся практически на том же месте, что и до реконструкции. С той лишь разницей, что теперь гостиная сквозная — ее окна выходят на задний и передний двор.
Как и прежде из столовой можно выйти на открытую террасу.
Теперь, правда, выход на нее немного сместился и сама террасная площадка находится у подножия дома. Она увеличилась в размерах и получила бетонное основание.
Лестница из стали, дерева и стекла ведет на второй этаж.
От старых интерьеров ничего не осталось. Теперь это практичный минимализм, который не лишен домашнего уюта.
Кухня яркая и воздушная благодаря использованию минималистского белого и естественному освещению из окон.
Подобно кухне, ванная комната ослепительно светлая.
Спальня.
В цокольном этаже размещается еще одна гостиная с камином.
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В этом старом доме выросло уже несколько поколений, но серьезного ремонта с момента его постройки в 1957 году еще никто не делал.
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