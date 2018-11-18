Чудеса реконструкции: дому уже 60 лет, но выглядит он очень современно

В старом доме в Ванкувере выросло несколько поколений, но серьезного ремонта с момента его постройки в 1957 году еще никто не делал. На него решились наследники. Проект реконструкции для них разработала команда архитектурного бюро ONE SEED , всеми строительными работами занималась компания Vertical Grain Projects . Поверьте, старый дом вы не узнаете.



Фото: oneseed.ca. Так выглядел дом до реконструкции

Трудно поверить, но на фотографии выше — это тот самый старый дом, который стал основанием для современного особняка довольно сложной архитектурной формы.



Фото: Janis Nicolay

Совершенно новый вид зданию придают плоская крыша и выступающие «коробки» —консоли этажей. Новые формы кровли позволили увеличить размеры окон.



Фото: Janis Nicolay

Стены наращивались, поэтому теперь в доме два полноценных этажа и технический полуподвал.



Фото: Janis Nicolay

Нижняя «коробка» слева от входной двери — это большая спальня родителей. «Бокс» второго этажа — детская. Он имеет практически сплошное фронтальное остекление, обеспечивая естественным светом пространство комнаты.



Фото: Janis Nicolay

Передний двор — ландшафтный оазис, сочетающий лаконичность форм бетонных плит и декоративность зеленых насаждений.



Фото: Janis Nicolay

Гостиная и столовая находятся практически на том же месте, что и до реконструкции. С той лишь разницей, что теперь гостиная сквозная — ее окна выходят на задний и передний двор.



Фото: Janis Nicolay

Как и прежде из столовой можно выйти на открытую террасу.



Фото: oneseed.ca. Так выглядел старый дом со двора

Теперь, правда, выход на нее немного сместился и сама террасная площадка находится у подножия дома. Она увеличилась в размерах и получила бетонное основание.



Фото: Janis Nicolay

Лестница из стали, дерева и стекла ведет на второй этаж.



Фото: Janis Nicolay

От старых интерьеров ничего не осталось. Теперь это практичный минимализм, который не лишен домашнего уюта.



Фото: Janis Nicolay





Кухня яркая и воздушная благодаря использованию минималистского белого и естественному освещению из окон.



Фото: Janis Nicolay

Подобно кухне, ванная комната ослепительно светлая.





Спальня.



Фото: Janis Nicolay

В цокольном этаже размещается еще одна гостиная с камином.