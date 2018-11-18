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Чудеса реконструкции: дому уже 60 лет, но выглядит он очень современно

19.11.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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В старом доме в Ванкувере выросло несколько поколений, но серьезного ремонта с момента его постройки в 1957 году еще никто не делал. На него решились наследники. Проект реконструкции для них разработала команда архитектурного бюро ONE SEED, всеми строительными работами занималась компания Vertical Grain Projects. Поверьте, старый дом вы не узнаете.


Фото: oneseed.ca. Так выглядел дом до реконструкции

Трудно поверить, но на фотографии выше — это тот самый старый дом, который стал основанием для современного особняка довольно сложной архитектурной формы.


Фото: Janis Nicolay

Совершенно новый вид зданию придают плоская крыша и выступающие «коробки» —консоли этажей. Новые формы кровли позволили увеличить размеры окон.


Фото: Janis Nicolay

Стены наращивались, поэтому теперь в доме два полноценных этажа и технический полуподвал.


Фото: Janis Nicolay

Нижняя «коробка» слева от входной двери — это большая спальня родителей. «Бокс» второго этажа — детская. Он имеет практически сплошное фронтальное остекление, обеспечивая естественным светом пространство комнаты.


Фото: Janis Nicolay

Передний двор — ландшафтный оазис, сочетающий лаконичность форм бетонных плит и декоративность зеленых насаждений.


Фото: Janis Nicolay

Гостиная и столовая находятся практически на том же месте, что и до реконструкции. С той лишь разницей, что теперь гостиная сквозная — ее окна выходят на задний и передний двор.


Фото: Janis Nicolay

Как и прежде из столовой можно выйти на открытую террасу.


Фото: oneseed.ca. Так выглядел старый дом со двора

Теперь, правда, выход на нее немного сместился и сама террасная площадка находится у подножия дома. Она увеличилась в размерах и получила бетонное основание.


Фото: Janis Nicolay

Лестница из стали, дерева и стекла ведет на второй этаж.


Фото: Janis Nicolay

От старых интерьеров ничего не осталось. Теперь это практичный минимализм, который не лишен домашнего уюта.


Фото: Janis Nicolay


Кухня яркая и воздушная благодаря использованию минималистского белого и естественному освещению из окон.


Фото: Janis Nicolay

Подобно кухне, ванная комната ослепительно светлая.


Спальня.


Фото: Janis Nicolay

В цокольном этаже размещается еще одна гостиная с камином.

 
 
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В этом старом доме выросло уже несколько поколений, но серьезного ремонта с момента его постройки в 1957 году еще никто не делал.
 
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