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Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в ближайшие дни

19.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в ближайшие дни

По Гомельской области в ближайшие дни сохранится облачная с прояснениями погода.

Во вторник, 20 ноября, возможны кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -2, +3.

В среду, 21 ноября, будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2 -7, при прояснениях до -8 -12, днем -4, +1.

Уровень воды на реке Днепр за неделю снизился на 1 см и на 18 ноября составил 82 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Людмилы КРИЧКО.

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По Гомельской области в ближайшие дни сохранится облачная с прояснениями погода. Во вторник, 20 ноября, возможны кратковременные осадки, в основном...
 
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