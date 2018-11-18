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Беларусь вышла на новые рынки сбыта мяса
19.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Экспорт белорусской мясной продукции с начала года вырос на 15%. Основные рынки сбыта – страны-партнеры
Производственная лаборатория на комбинате – лишь один из этапов проверки. Путь сырья и конечной продукции отслеживают от убойного цеха до прилавка. На фабрике в Беларуси оценивают качество готового продукта.
«Мы имеем все необходимое оборудование. Проводим физико-химические, бактериологические, радиологические исследования. Разработано и освоено более 30 методов испытаний. Наша продукция не только вкусная, но и качественная и безопасная», – отметила начальник производственной лаборатории Людмила Трубецкая.
Экспортную продукцию оценивают и страны-покупатели, уже на своей территории.
«Мы вырабатываем сейчас 13 наименований говяжеемкой продукции. Так как мы открыты на Россию по говядине. Эта колбаса пользуется спросом», – говорит заместитель генерального директора мясокомбината Светлана Станкевич.
Со своей продукцией Беларусь выходит и на китайский рынок. Территориальная отдаленность не пугает. Современная логистика сокращает сроки доставки до двух недель.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить сертификат «Халяль» в Китае. Есть определенные договоренности с провинцией Увэй. Делаем ставку на поставку говядины и говяжьих полуфабрикатов, так как 80% жителей этой провинции мусульмане. Для них очень важен этот сертификат», – отметил директор мясокомбината Андрей Михалькевич.
Беларусь тринадцатая страна мира, которой китайский рынок открылся для поставки говядины. В целом мясной экспорт растет. С начала года – уже на 15%.
Экспорт мяса с начала года уже принес Беларуси более 700 млн долларов. Объемы будут наращивать, как и географию поставок.
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Основные покупатели белорусского мяса – страны-партнеры по ЕАЭС. Заинтересованность также проявляют Китай и страны Персидского залива.
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