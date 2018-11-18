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Беларусь вышла на новые рынки сбыта мяса

19.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Экспорт белорусской мясной продукции с начала года вырос на 15%. Основные рынки сбыта – страны-партнеры по ЕАЭС, Россия по-прежнему лидирует. Однако у белорусской продукции животноводства появляются новые потребители. В том числе, азиатские, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Производственная лаборатория на комбинате – лишь один из этапов проверки. Путь сырья и конечной продукции отслеживают от убойного цеха до прилавка. На фабрике в Беларуси оценивают качество готового продукта.

«Мы имеем все необходимое оборудование. Проводим физико-химические, бактериологические, радиологические исследования. Разработано и освоено более 30 методов испытаний. Наша продукция не только вкусная, но и качественная и безопасная», – отметила начальник производственной лаборатории Людмила Трубецкая.

Экспортную продукцию оценивают и страны-покупатели, уже на своей территории. С Россией и вовсе разработана «дорожная карта» ветеринарного сотрудничества, ведь Российская Федерация по-прежнему – основной рынок сбыта для Беларуси. В то же время ее доля в экспорте снижается. Почти на 80% по сравнению с прошлым годом сократились поставки белорусской свинины. Поэтому предприятия предлагают новые виды продукции.

«Мы вырабатываем сейчас 13 наименований говяжеемкой продукции. Так как мы открыты на Россию по говядине. Эта колбаса пользуется спросом», – говорит заместитель генерального директора мясокомбината Светлана Станкевич.

Со своей продукцией Беларусь выходит и на китайский рынок. Территориальная отдаленность не пугает. Современная логистика сокращает сроки доставки до двух недель.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить сертификат «Халяль» в Китае. Есть определенные договоренности с провинцией Увэй. Делаем ставку на поставку говядины и говяжьих полуфабрикатов, так как 80% жителей этой провинции мусульмане. Для них очень важен этот сертификат», – отметил директор мясокомбината Андрей Михалькевич.

Беларусь тринадцатая страна мира, которой китайский рынок открылся для поставки говядины. В целом мясной экспорт растет. С начала года – уже на 15%.

«Основной рынок сбыта для нас – это рынок стран СНГ. Во главе, конечно, стоит Россия и страны ЕАЭС. Но мы активно развиваем диверсификацию. Сегодня третье направление после Китая – это страны Персидского залива, страны мусульманского мира», – сообщил начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Экспорт мяса с начала года уже принес Беларуси более 700 млн долларов. Объемы будут наращивать, как и географию поставок.



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Основные покупатели белорусского мяса – страны-партнеры по ЕАЭС. Заинтересованность также проявляют Китай и страны Персидского залива.
 
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