Президенты Беларуси и Азербайджана заявляют о новом этапе отношений между странами

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подчеркивают добрые отношения между странами и заявляют о намерении вывести их на качественно новый уровень.

А.Лукашенко тепло приветствовал И.Алиева в Беларуси, передает госагентство БелТА .

"Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах - и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям", - сказал президент Беларуси.

"Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат", - отметил А.Лукашенко.

"Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период", - добавил он.

В свою очередь И.Алиев отметил, что активному сотрудничеству между странами способствуют, в том числе, личные отношения между лидерами двух стран. "Люди все это видят и ценят то, как мы решаем вопросы, как идем к поставленной цели. Период наших активных отношений в последние годы - это период решения вопросов, по которым мы с вами договаривались", - сказал президент Азербайджана.

И.Алиев убежден, что регулярный обмен визитами на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Беларусью и Азербайджаном - странами, которые имеют общую историю. По его оценке, двустороннее сотрудничество вышло на совершенно новый уровень.

"Я знаю, что в Беларуси очень доброе отношение к Азербайджану, а в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире", - подчеркнул И.Алиев.