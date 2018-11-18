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Медведев считает проблематичной реформу ВТО в условиях, когда вся система торговли поставлена под удар

19.11.2018 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) проблематично в условиях отсутствия договоренности по декларации саммита АТЭС в Папуа - Новой Гвинее.

"Если рассуждать прямо и достаточно просто, то что получается? Если декларацию не способны согласовать, то как мы будем заниматься реформированием Всемирной торговой организации?" - заявил Д.Медведев в понедельник по итогам визита во Вьетнам, отвечая на вопрос, касающийся реформирования ВТО.

По его словам, реформирование ВТО включает в себя огромное количество норм, правил, принципов ее деятельности.

"Один из упреков, который обычно посылают в ВТО, связан с тем, что процедура рассмотрения споров не является совершенной. Поэтому нужно заниматься совершенствованием арбитража внутри ВТО и так далее. Но если по декларации (АТЭС) сложно договориться, то как реформировать сами институты?" - отметил Д.Медведев.

"В этом смысле итоги саммита АТЭС действительно выглядят, мягко говоря, не самым убедительным образом", - отметил он.

Касаясь позиции России, Д.Медведев сказал: "Конечно, нам ближе та позиция, которая заключается в том, чтобы не отказываться от преимуществ ВТО, сохранить рамки этой организации, постараться сделать ее более современной, сохранить основные принципы работы институтов ВТО, реформировать процедуру арбитража. Такую позицию разделяют в целом большинство государств".

Д.Медведев напомнил, что впервые за все годы существования АТЭС не удалось принять итоговую декларацию.

По его мнению, это связано "со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент, по сути, развернулись, и с той дискуссией, которая шла "на полях" саммита АТЭС".

"К сожалению, в настоящий момент вся торговая система (ВТО) поставлена под удар в результате определенных решений, которые были приняты частью стран. Скажем прямо, вся история началась с тех решений, который принял один из наших партнеров, то есть США", - заявил Д.Медведев.

 
 
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