Госавтоинспекция Минска усилила контроль за водителями и пешеходами

ГАИ Минска проводит комплекс профилактических мероприятий, целями которого стало снижение числа тяжких ДТП с пешеходами, а также привитие участникам дорожного движения правил безопасного поведения.

Основные причины ДТП с участием пешеходов:

неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, мешающих обзору водителям;

переход проезжей части в не установленном месте;

переход дороги на запрещающий сигнал светофора;

нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения;

нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов;

не использование пешеходами в темное время суток сетовозвращающих элементов.

Также ДТП способствуето, что пешеходы не контролируют обстановку на дороге - из-за наушников, телефонов и капюшонов.

Особое внимание сотрудники ГАИ уделят пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями и нарушений ПДД пешеходами.

Водителям необходимо помнить, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановился или замедлил движение автомобиль, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

Также не стоит забывать о том, что оставлять свои автомобили ближе 15 метров от пешеходных переходов запрещено правилами дорожного движения. Это ограничивает обзор, как водителю, так и пешеходу, в связи с чем возникает опасность совершения наезда на пешехода.

Правилах дорожного движения (пункт 17.1) закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части. Также рекомендовано их ношение при пересечении проезжей части вне установленных мест. В темное время суток и при недостаточной видимости водители обнаруживают пешехода, обозначенного световозвращающими элементами, со значительно большего расстояния. Если машина движется с ближним светом фар, расстояние увеличивается с 25-40 метров до 130-140, а если с дальним – расстояние увеличивается до 400 метров. Расстояние, с которого "обозначенный пешеход" становится более заметен водителю проезжающего автомобиля, увеличивается в 1,5-3 раза. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание возможного наезда на пешего участника дорожного движения (тем самым риск наезда транспортного средства на пешехода снижается на 85%).

Кпешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 БВ, а в случае нахождения пешехода в состоянии алкогольного опьянения, либо отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) - на сумму от 3 до 5 БВ.

За нарушения правил проезда пешеходных переходов предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 1 до 5 базовых величин. При повторном подобном нарушении в течение года предусмотрен штраф от 2 до 8 БВ.

Если вы видите, что по проезжей части передвигается пьяный пешеход, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону: +375 17 222-17-17. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.