Российское следствие возбудило в отношении Браудера дело о создании преступного сообщества

Российское следствие возбудило уголовное дело о создании преступного сообществе в отношении британского финансиста Уильяма Браудера.

"В минувший четверг, 16 ноября, в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела о создании преступного сообщества и руководстве им (ч. 1 ст. 210 УК РФ)", - заявил государственный советник юстиции 3-го класса Николай Атмоньев на брифинге в понедельник в Генпрокуратуре РФ.

По его словам, в ближайшее время У.Браудер будет объявлен в международный розыск, а на его имущество будет наложен арест.

Российское следствие считает, что транснациональное преступное сообщество, которое возглавляет британский финансист, действует с 1999 года и было создано "с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах", пояснил Н.Атмоньев.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи У.Браудера, который в России заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении У.Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.