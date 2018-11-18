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Курорты Испании уходят под воду: шторм сносит балконы на Тенерифе
Ноябрьская непогода затронула и популярные у туристов Канарские острова – волны там достигают нескольких метров, вода бьет окна и сносит балконы в домах.
Отмечается, что пострадали практически все гостиницы, расположенные в прибрежной зоне. Кроме того, в Малаге ветер с дождем фактически смыл несколько уличных кафе.
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Ноябрьская непогода затронула и популярные у туристов Канарские острова.
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