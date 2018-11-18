Курорты Испании уходят под воду: шторм сносит балконы на Тенерифе

Ноябрьская непогода затронула и популярные у туристов Канарские острова – волны там достигают нескольких метров, вода бьет окна и сносит балконы в домах.



В сети опубликовано шокирующее видео волн на Тенерифе: вода буквально смывает балконы в многоквартирных домах, расположенных на побережье.



Волны достигают несколько метров. Постояльцы отелей фиксируют шторм на видео и шутят, что теперь "купаться можно прямо в номере". "Невероятный отдых, такого мы, конечно, не ожидали", — пишут туристы.





Отмечается, что пострадали практически все гостиницы, расположенные в прибрежной зоне. Кроме того, в Малаге ветер с дождем фактически смыл несколько уличных кафе.