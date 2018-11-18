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ФРС США опрокинула курс доллара

19.11.2018 12:44 — Разное | UDF  
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Иллюстрация:ТАСС
Курс доллара в понедельник оказался под давлением на фоне пятничных заявлений представителей ФРС США, которые могут сигнализировать о снижении интенсивности повышения базовой ставки американским регулятором.

Индекс доллара снижается на 0,6% от пиковых уровней пятницы, до 96,45 пункта. Этот показатель достигал 12-месячного максимума 97,69 на прошлой неделе, отмечает Рейтер.

Заявления представителей ФРС США вызвали у трейдеров мысли о том, что регулятор может замедлить темпы ужесточения денежной политики в стране. Рынки ждут четвертого в 2018 году повышения базовой ставки в США в декабре, а также еще несколько повышений в 2019 году. Однако вице-председатель ФРС Ричард Кларида предупредил о замедлении роста мировой экономики, отметив, что «это то, что будет иметь значение» для перспектив экономики США, сообщает ПРАЙМ.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью телеканалу Fox Business заявил в свою очередь, что он отмечает замедление роста экономик Европы и Китая.

"Рынок определенно интерпретировал эти заявления как "голубиные". Однако решения ФРС всегда зависят от статданных, и значит, что это не должно быть неожиданностью", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти.

Курс рубля будет поддерживать на этой неделе налоговый период и нейтральный геополитический фон после того, как на прошлой неделе стало известно об отсрочке санкций США против РФ.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 ноября 2018 составляет 65,99 рубля, курс евро на сегодня равен 74,90 рубля.

 
 
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Курс доллара в понедельник оказался под давлением.
 
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