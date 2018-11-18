"Как крысы с тонущего корабля": с шоу Малахова бегут люди



Андрей Малахов. Кадр youtube.com

Человек, знакомый со съемочным процессом, сообщил журналистам, что чаще всего ток-шоупокидали редакторы, передает Ura.ru. С чем связан массовый исход сотрудников из "Прямого эфира" неизвестно, однако очевидно, что статистика не выглядит позитивной. В кулуарах сравнили эту ситуацию с бегством крыс с тонущего корабля.Говорят, зрители возмущены серией передач, посвященных скандально известной звезде реалити-шоу "Дом-2"и его жене-пенсионерке. Напомним, что Солнцев приревновал престарелую супругу, и после скандала та ушла из дома.За время отсутствия жены Гоген наладил отношения с ее дочерью. Им удалось найти общий язык, и девушка решила помирить мать и Солнцева. Однако Терешкович приревновала мужа.Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на нее с кулаками и выбила дочери зуб. У экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины.Основатель группы "Ласковый май"заявил, что скандалистку необходимо привлечь к ответу. С просьбой оценить действия Терешкович в "Прямом эфире" он обратился не только в Минздрав, но и в Генпрокуратуру.После выхода передачи в Сети появилось более 13 тысяч комментариев. Зрители осудили Гогена Солнцева, его омолодившуюся жену, авторов шоу и конкретно Андрея Малахова. Также они решили написать петицию с просьбой закрыть "Прямой эфир".