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"Как крысы с тонущего корабля": с шоу Малахова бегут люди

19.11.2018 12:41 — Разное | UDF  
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Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Появилась информация о том, что на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почти полностью сменились сотрудники. Не добавляет оптимизма и критика: зрители обрушились на шоумена и его детище после серии передач, посвященных Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке.

Человек, знакомый со съемочным процессом, сообщил журналистам, что чаще всего ток-шоу Андрея Малахова покидали редакторы, передает Ura.ru. С чем связан массовый исход сотрудников из "Прямого эфира" неизвестно, однако очевидно, что статистика не выглядит позитивной. В кулуарах сравнили эту ситуацию с бегством крыс с тонущего корабля.

Говорят, зрители возмущены серией передач, посвященных скандально известной звезде реалити-шоу "Дом-2" Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке Екатерине Терешкович. Напомним, что Солнцев приревновал престарелую супругу, и после скандала та ушла из дома.

За время отсутствия жены Гоген наладил отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой. Им удалось найти общий язык, и девушка решила помирить мать и Солнцева. Однако Терешкович приревновала мужа.

Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на нее с кулаками и выбила дочери зуб. У экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины.


Основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что скандалистку необходимо привлечь к ответу. С просьбой оценить действия Терешкович в "Прямом эфире" он обратился не только в Минздрав, но и в Генпрокуратуру.

После выхода передачи в Сети появилось более 13 тысяч комментариев. Зрители осудили Гогена Солнцева, его омолодившуюся жену, авторов шоу и конкретно Андрея Малахова. Также они решили написать петицию с просьбой закрыть "Прямой эфир".

 
 
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На ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почти полностью сменились сотрудники.
 
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