Майонеза не будет? Гомельский жирокомбинат подал заявление о банкротстве

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Местный жирокомбинат — производитель популярного майонеза, а также растительного масла, кетчупа, мыла — работает с 1932 года. В последнее время экономику комбината потрясывало, его пытались перезапускать, модернизировать, игрались с «брендированием»… Что ж теперь будет с нами, потребителями?На сайте ОАО самые зоркие могут разглядеть невзрачное объявление о собрании акционеров 29 октября. Повестка: «Об обращении в Экономический суд Гомельской области с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве)».Собрание состоялось, заявление отправлено в суд неделю назад. В месячный срок должно быть принято решение.Что это значит?На предприятии объясняют: производство никуда не схлопнулось, продукция продолжает выпускаться, надо выполнять многочисленные контракты. Майонез (который многие ценят именно потому, что он, один из немногих, все еще похож на тот, советский) с прилавков не пропал. Почти 700 работников тоже на улицу не выгонишь. При этом на предприятии висят долги: должно оно, должны ему. Суммы не говорят, ссылаясь на коммерческую тайну.На происходящее смотрят как на способ выкарабкаться:По информацииEmitent.info, 88% акций Гомельского жирокомбината принадлежат государству (данные на начало 2015 года). Уставной фонд — 24 млн рублей.