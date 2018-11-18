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Майонеза не будет? Гомельский жирокомбинат подал заявление о банкротстве
Иллюстрация с сайта onliner.by
Местный жирокомбинат — производитель популярного майонеза, а также растительного масла, кетчупа, мыла — работает с 1932 года. В последнее время экономику комбината потрясывало, его пытались перезапускать, модернизировать, игрались с «брендированием»… Что ж теперь будет с нами, потребителями?
На сайте ОАО самые зоркие могут разглядеть невзрачное объявление о собрании акционеров 29 октября. Повестка: «Об обращении в Экономический суд Гомельской области с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Собрание состоялось, заявление отправлено в суд неделю назад. В месячный срок должно быть принято решение.
Что это значит?
На предприятии объясняют: производство никуда не схлопнулось, продукция продолжает выпускаться, надо выполнять многочисленные контракты. Майонез (который многие ценят именно потому, что он, один из немногих, все еще похож на тот, советский) с прилавков не пропал. Почти 700 работников тоже на улицу не выгонишь. При этом на предприятии висят долги: должно оно, должны ему. Суммы не говорят, ссылаясь на коммерческую тайну.
На происходящее смотрят как на способ выкарабкаться:
— Это просто процедура оздоровления, мы не собираемся ликвидироваться, не надо переживать. Но такой шаг для нас — возможность использовать механизм экономической санации. Сейчас у нас много заказов, мы должны их выполнять — куда ж мы денемся?..
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В Экономический суд заявление одного из старейший предприятий Гомельщины о банкротстве.
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