"Яндекс" представил крупное обновление поиска

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Такие значки будут появляться рядом с ссылками в поисковой выдаче. Фото: TUT.BY

«Андромеда» объединила более тысячи улучшений. Среди них — «быстрые ответы». Это способ быстро получить ответы на конкретные запросы. Например, если вбить в поисковую строку «где пообедать», поиск выдаст выборку из мест рядом с пользователем. Там получится сразу выбрать место и забронировать столик, а также заказать доставку на дом.Еще один новый сервис назвали «Яндекс. Знатоки». В нем реальные люди смогут отвечать на запросы. При этом «знатоки» будут специализироваться по разным темам — например, один специалист будет отвечать только на вопросы о кошках. Там же появятся специальные чаты, чтобы еще быстрее получать ответы на поисковые запросы.«Удобство выбора» — технология, которая ранжирует сайты по качеству. Она учитывает удобство сайта, лояльность аудитории, баланс полезного и навязчивого. Вместе всё это позволит пользователям выбирать сайты с самой надежной и полезной информацией.Возле ссылок в поисковой выдаче будут отображаться разные значки. Среди них — «официальность» (например, у сайтов госучереждений), «полезность» и «выбор пользователей».Сервис «коллекции» позволяет пользователям «складировать» нужную информацию из разных источников в одном месте. Например, по запросу «красивые интерьеры» можно собрать сайты с полезной информацией, картинки с красивым интерьером комнат, а также адреса заведений, где такой интерьер смогут воплотить в жизнь.