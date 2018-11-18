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Главный зоотехник филиала «Невель» Наталья Дейнеко контролирует все ключевые моменты производства молока

19.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Главный зоотехник филиала «Невель» Наталья Дейнеко контролирует все ключевые моменты производства молока
…Те, кто у нас в районе имеют отношение к животноводству, просто не могли не обратить внимание на такой, явно не рядовой, факт: за последнее время филиал «Невель» так рванул в гору по производству молока, что только держись!

Вот посмотрите: по данным райсельхозпрода на 13 ноября, валовое производство молока составило здесь с начала месяца 2 248 центнеров. Ну, положим, не самый рекордный результат, но какова динамика роста – 143,6 процента, почти в полтора раза больше прошлогоднего! Надой на корову составил в сутки 17,48 килограмма, плюс 5,15 килограмма к прошлому году, второй в районе результат после «Парохонского». Продано переработчику 17 354 килограмма молока, а это тоже цифра впечатляющая – 147,7 процента в сравнении с прошлым годом. И, наконец, что крайне важно: товарность молока выросла с 89,5 до 92,5 процента – результат номер один в районе. Реализовано молока сортом «экстра» плюс «высший» 100 процентов, а чисто сортом «экстра» – 88,5 процента.

Как видим, сплошные плюсы, и плюсы серьезные. Так что же произошло, какие такие факторы задействованы в «Невеле»? Можно, конечно, сослаться на то, что местные всегда умели ходить за скотом: раньше и в Жидче, и в Невеле, да и в окрестных деревнях, многие семьи держали по пять коров. Характерно, что в самые сложные времена, в самые неудачные годы здешнее хозяйство никогда не опускалось на нижние строчки производственных сводок. То есть речь идет о том, что однажды заложенные традиции никуда не девались, а новое поколение руководителей всякий раз использовало их, да и сейчас использует, смело и эффективно.

Но все же наиболее впечатляющим слагаемым успеха, видимо, следует считать настоящую революцию в отечественном животноводстве, начатую в 2010 году, когда стали расти не виданные ранее комплексы, до крыши набитые компьютерами и автоматикой, когда были взяты на вооружение самые современные технологии. И вот теперь, похоже, все это дает адекватную отдачу. Почему не всюду? А это уже вопрос уровня профессионализма и просто отношения к делу.

Разговор к тому, что, как на мое субъективное мнение, не видать бы «Невелю» таких успехов, если бы тридцать лет подряд, изо дня в день Наталья Игнатьевна Дейнеко не приходила на работу к началу первой дойки – к половине шестого утра. Так повелось еще с сентября далекого 1988 года, когда после окончания отделения «зоотехния» нашего совхоз-техникума пришла в хозяйство восемнадцатилетняя девушка, назначенная на должность техника-осеменатора. Считай, Наташа вернулась домой: она здешняя, родом из соседних с Жидче Стаек, и, пожалуй, потомственный животновод: мама всю жизнь проработала дояркой, рано умерший отец тоже был скотником.

Наталья Игнатьевна 12 лет служила осеменатором, набиралась опыта и училась  на практике у опытных животноводов. Такое было время: поголовье скота в совхозе «XXIV съезд КПСС» насчитывало всего 800 голов, а дойное стадо – 430 голов коров, каждая из которых не давала и 2 тысяч килограммов молока в год. Всего из новинок на фермах было машинное доение да молокопроводы. Но ничего, эта суровая школа сыграла в судьбе Натальи Игнатьевны самую положительную роль: она теперь знает цену труда каждой доярки, каждого скотника. А со временем не стало у нее и вопросов в животноводстве, на которые она не смогла бы ответить. Мудрено ли, что начальство сначала определило ее заведующей сразу двумя фермами, а позже назначило главным зоотехником, с условием, что она будет исполнять обязанности и заведующей молочно-товарной фермой в Жидче, и осеменатора. И только сравнительно недавно Наталья Игнатьевна перестала быть единой в трех лицах, а занялась непосредственно обязанностями главного зоотехника. А тут еще повезло с заместителем: зоотехник-осеменатор Ольга Андреевна Норольская – профессионал высокого класса, работящий и порядочный человек. Надо заметить, что в последних успехах «Невеля» есть и ее весомый вклад: дойное стадо пополнилось высокопродуктивными коровами, часть которых вырастили сами, а часть купили в племхозах. Понятное дело, без специалиста не обошлось и в первом, и во втором случаях.

…Энергии же Натальи Игнатьевны впору позавидовать: все-таки под началом у нее 5 ферм, 3 из них – молочно-товарные, а также откормочник и ферма по выращиванию телок. А это уже 80 человек в подчинении, это 4 421 голова скота, из которых 1 073 коровы – дойное стадо.

Итак, рабочий день главного зоотехника начинается в половине шестого утра. Перед утренней дойкой Наталья Игнатьевна первым делом анализирует состояние кормового стола в разрезе секций. Замечу, что сегодня в «Невеле» на фермах освоили компьютеры и сами составляют рационы. Так вот, в зависимости от ситуации главный зоотехник принимает решение о корректировках рационов, она же лично контролирует приготовление кормосмеси и ее раздачу. Само собой, соблюдение технологии машинного доения тоже под ее контролем. А еще перед утренней дойкой Наталья Игнатьевна на компьютере анализирует информацию о промывке доильного оборудования, дает указания по устранению неисправностей: не это ли один из факторов высокого качества молока?

Отдельная забота о кормах. Главный зоотехник контролирует все ключевые моменты их заготовки – от сенокоса до трамбовки зеленой массы. Замечу, что в «Невеле» вот уже который год твердо придерживаются правила иметь полуторагодовой запас кормов. Вот и в этом году при всех сложностях заготовили 2 099 тонн силоса, 14 732 тонны сенажа, и все они – с консервантами, 442 тонны сена. Сена, вообще говоря, могло бы быть и побольше, но помешала непогода. Но все равно травяных кормов невельчане заготовили 9 859 тонн кормовых единиц, 105,6 процента задания. Словом, зимовку скота здесь, как всегда, встречают спокойно.

Хотя… Слово «спокойно» вряд ли подходит к Наталье Игнатьевне, обладающей просто-таки нечеловеческой энергией. Она, эта энергия, помогла ей чуть ли не с ходу освоить современные технологии, она же заставляет ее искать все новые подходы к увеличению продуктивности стада. Как вам такая новинка: на фермах решено оборудовать места лежки скота с глубокой подстилкой… из песка. Согласитесь, все лучше, чем голый бетон: животные при таком содержании гораздо меньше болеют. И так далее…

…Рабочий день главного зоотехника начинается рано утром, а заканчивается в половине одиннадцатого вечера. Пока приедешь домой, пока поужинаешь и сделаешь кой-какие домашние дела, уже заполночь. Так что скоро опять на работу. Однообразно? Как сказать. Так могут рассуждать лишь далекие от деревенской жизни люди. Кто-кто, а главный зоотехник филиала «Невель» Татьяна Игнатьевна Дейнеко точно знает: однообразие нужно искать в других местах, а здесь каждый день несет с собой новые дела, новые заботы, новые хлопоты.

Юрий Сергеев.

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