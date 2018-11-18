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Как стреляет самый мощный миномет российской армии
Свои самые мощные минометы применили российские военные во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области,
Недавно такие минометы поступили на вооружение артиллеристов Центрального военного округа. По замыслу учений, удар наносился по подземным сооружениям и проходам условных незаконных вооруженных формирований на расстоянии около шести километров.
Кроме обычных, в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата». Вес обычной мины — 130,7 кг, активно-реактивной — 228 кг.
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2С4 "Тюльпан" способен одним снарядом уничтожить хорошо укрепленный подземный бункер.
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