Как стреляет самый мощный миномет российской армии

Свои самые мощные минометы применили российские военные во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает ТК «Звезда». 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» способен одним снарядом уничтожить хорошо укрепленный подземный бункер.

Недавно такие минометы поступили на вооружение артиллеристов Центрального военного округа. По замыслу учений, удар наносился по подземным сооружениям и проходам условных незаконных вооруженных формирований на расстоянии около шести километров.

Кроме обычных, в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата». Вес обычной мины — 130,7 кг, активно-реактивной — 228 кг.