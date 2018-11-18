Сколько вам придется заплатить, если вы хотите увидеть на корпоративе Шнура, Лепса или Бузову

Близятся новогодние праздники. Уже сейчас многие компании задумываются о корпоративах и подсчитывают, в какую сумму обойдется приглашение на праздник звезды. Недавно стали известны цены на выступление одних из самых популырнях российских артистов — Лепса, Бузовой и группы «Ленинград». Об этом сообщают Вести.Ru.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

По данным Event-агентств, через которые происходят заказы, одним из самых высокооплачиваемых артистов на сегодня является Григорий Лепс. Так, за концерт Григория на новогоднем празднике придется отдать около 135 тысяч долларов. Недалеко от Лепса в списке самых дорогих звезд на корпоратив расположился коллектив Сергея Шнурова. «Ленинград» в этом году обойдется в 113 тысяч долларов.

Все остальные звезды российской сцены обойдутся дешевле. Так, популярная ведущая «Дома 2» и певица Ольга Бузова будет стоить около 30 тысяч долларов (это за часовой концерт для небольшой аудитории в декабре). Если Бузова интересует вас как ведущая, придется заплатить примерно на 7 тысяч долларов больше.

Однако в этом году в России неожиданно стали интересоваться не только исполнителями и группами, но и спортсменами. Пока неясно, в каком качестве на корпоративе предстанут футболисты местной сборной, но запрос на них в контексте новогодних праздников есть.

Дополнительный концерт группировки «Ленинград» состоится 5 апреля. КУПИТЬ БИЛЕТ

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