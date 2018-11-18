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Сколько вам придется заплатить, если вы хотите увидеть на корпоративе Шнура, Лепса или Бузову

19.11.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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Близятся новогодние праздники. Уже сейчас многие компании задумываются о корпоративах и подсчитывают, в какую сумму обойдется приглашение на праздник звезды. Недавно стали известны цены на выступление одних из самых популырнях российских артистов — Лепса, Бузовой и группы «Ленинград». Об этом сообщают Вести.Ru.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

По данным Event-агентств, через которые происходят заказы, одним из самых высокооплачиваемых артистов на сегодня является Григорий Лепс. Так, за концерт Григория на новогоднем празднике придется отдать около 135 тысяч долларов. Недалеко от Лепса в списке самых дорогих звезд на корпоратив расположился коллектив Сергея Шнурова. «Ленинград» в этом году обойдется в 113 тысяч долларов.

Все остальные звезды российской сцены обойдутся дешевле. Так, популярная ведущая «Дома 2» и певица Ольга Бузова будет стоить около 30 тысяч долларов (это за часовой концерт для небольшой аудитории в декабре). Если Бузова интересует вас как ведущая, придется заплатить примерно на 7 тысяч долларов больше.

Однако в этом году в России неожиданно стали интересоваться не только исполнителями и группами, но и спортсменами. Пока неясно, в каком качестве на корпоративе предстанут футболисты местной сборной, но запрос на них в контексте новогодних праздников есть.

Дополнительный концерт группировки «Ленинград» состоится 5 апреля. КУПИТЬ БИЛЕТ

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Близятся новогодние праздники. Недавно стали известны цены на выступление одних из самых популырнях российских артистов.
 
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