В Ельском районе Volkswagen насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла 17 ноября, около 18.20, в Ельском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





По предварительной информации, 52-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины со стороны деревни Добрань в направлении ППТО «Новая Рудня». На 192-м километре дороги он совершил наезд на 35-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.