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В Ельском районе Volkswagen насмерть сбил пешехода

19.11.2018 12:57 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 17 ноября, около 18.20, в Ельском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


По предварительной информации, 52-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины со стороны деревни Добрань в направлении ППТО «Новая Рудня». На 192-м километре дороги он совершил наезд на 35-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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Смертельная авария произошла 17 ноября, около 18.20.
 
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