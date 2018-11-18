﻿ В Минске хирурги проплыли с пациентами после трансплантации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске хирурги проплыли с пациентами после трансплантации

19.11.2018 12:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Раньше они виделись только в палатах и больничных коридорах, а сейчас обстановка сменилась кардинально: бассейн, плавки, сланцы. Перед стартом соревнований «Мастерс» на дорожках СОК «Трактор» хирурги РНПЦ «Кардиология» и Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии проплыли со своими бывшими пациентами, которым делали пересадку органов.


«Заболел, нашли, спасли»

Александр Куприянов перед стартом много шутит. Отказывается плыть от бортика: надо по-настоящему — прыгать с тумбы. Пять лет назад он перенес трансплантацию печени. С того времени, говорит Александр, отношение к жизни изменилось:

— История у меня банальная: заболел, нашли, спасли. Операция сказалась положительно: когда живешь и думаешь, что вот-вот случится что-то плохое, когда ночью ждешь «скорую» — в этом мало приятного. А сейчас жизнь хороша!


— Узнали кого-то из своих врачей на дорожке?

— Своего врача я помню. Но вообще медики — очень скромные люди, они не козыряют тем, что кому-то помогли — для них это работа.

И не из легких. Например, операция на сердце в среднем длится четыре-пять часов. Более сложная — от 10 до 14. Врач-кардиохирург, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» Сергей Спиридонов убежден, что эмоциональная и физическая разрядка после такого трудового дня необходима.


— Напряжение есть всегда: у тебя в руках человеческая жизнь, и она может оборваться. Такие мероприятия показывают, что все не зря. Ведь после трансплантации пациенты возвращаются к нормальному образу жизни. В обычной среде мы даже не догадываемся, что это — люди с трансплантированным сердцем, почкой, печенью.

Зоя и ее сложный случай

Зою Саврицкую, которой сделали пересадку сердца, даже в бассейне узнают многие врачи. Не исключение и академик, кардиохирург, герой года по версии читателей TUT.BY Юрий Островский. С 1978 года он провел около 15 тысяч операций. Привычный в жизни его ЗОЖ — это велосипед и тренажерный зал.


— Мы любим поддержать наших пациентов после трансплантации, участвуем во всех возможных встречах за пределами больницы. Такие мероприятия показывают, что профессия кардиохирурга направлена не только на спасение жизни, но и на восстановление здоровья. Вот пример — пациентка Зоя.

Врач-кардиохирург Виталий Одинцов тоже с ходу узнал женщину с первой дорожки. И даже фамилию вспомнил. Операция была тяжелая, проведена давно, и увидеть бывшую пациентку «в полной боевой готовности», признается Виталий, было очень приятно.


— Надо понимать, что в одной такой операции участвует до двадцати специалистов. Пациенты, к сожалению, не всегда знают или пытаются узнать, каковы особенности операции, кто ее делал. В большинстве случаев это связано с прохладным отношением к здоровью в нашей стране.

Спустя семь лет после операции Зоя Саврицкая много внимания уделяет физической активности: плавает, занимается с мужем скандинавской ходьбой. Среди двух заплывов пациентов и докторов она — единственная женщина. И очень волевая:

— Видели, как я пыталась всех догнать? Было за кем стремиться!


«Главное, чтоб не падал на живот»

Врач-хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Денис Садовский однозначно за плавание. Этим видом спорта, поясняет доктор, чаще всего можно заниматься уже через месяц после снятия швов.


— Иногда сам плаваю, но сегодня особенный случай. Хотел, чтобы мой сын увидел, для чего я работаю, для чего столько времени провожу вне дома. Он тоже будет доктором, и ему уже сейчас нужно понимать, что мы даем пациентам новую жизнь.

— А у пациентов меняется к ней отношение?

— Пятьдесят на пятьдесят. Кто-то находит в себе силы жить дальше, а кто-то пришел без инициативы, не собранный — и такой же ушел. Если это мужчина, то в половине случаев ему жена выдает таблетки: женщины в этом плане более ответственные.


Два года назад Владимиру Ващилко пересадили почку, а два месяца назад он совершил восхождение в горы: покорил высоту в 5700 км.

— Среди моих увлечений — велосипед, бег, плавание. А еще и экстремальные виды спорта — вейкборд, лонгборд, сноуборд. Врачи говорят, все можно, главное, чтобы не падал на живот, — смеется парень. — Понятно, что следишь за собой тщательнее, но и спортом занимаешься не ради результатов, а ради удовольствия.


Заплывы пациентов и врачей — добрая традиция во многих странах для турниров в категории «Мастерс», где соревнуются пловцы от 25 лет. Организаторы обещают, что теперь в Беларуси такие старты станут традиционными.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед стартом соревнований "Мастерс" на дорожках СОК "Трактор" хирурги РНПЦ "Кардиология" и Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курорты Испании уходят под воду: шторм сносит балконы на Тенерифе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика