В Минске хирурги проплыли с пациентами после трансплантации

Раньше они виделись только в палатах и больничных коридорах, а сейчас обстановка сменилась кардинально: бассейн, плавки, сланцы. Перед стартом соревнований «Мастерс» на дорожках СОК «Трактор» хирурги РНПЦ «Кардиология» и Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии проплыли со своими бывшими пациентами, которым делали пересадку органов.





«Заболел, нашли, спасли»

Александр Куприянов перед стартом много шутит. Отказывается плыть от бортика: надо по-настоящему — прыгать с тумбы. Пять лет назад он перенес трансплантацию печени. С того времени, говорит Александр, отношение к жизни изменилось:

— История у меня банальная: заболел, нашли, спасли. Операция сказалась положительно: когда живешь и думаешь, что вот-вот случится что-то плохое, когда ночью ждешь «скорую» — в этом мало приятного. А сейчас жизнь хороша!





— Узнали кого-то из своих врачей на дорожке?

— Своего врача я помню. Но вообще медики — очень скромные люди, они не козыряют тем, что кому-то помогли — для них это работа.

И не из легких. Например, операция на сердце в среднем длится четыре-пять часов. Более сложная — от 10 до 14. Врач-кардиохирург, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» Сергей Спиридонов убежден, что эмоциональная и физическая разрядка после такого трудового дня необходима.





— Напряжение есть всегда: у тебя в руках человеческая жизнь, и она может оборваться. Такие мероприятия показывают, что все не зря. Ведь после трансплантации пациенты возвращаются к нормальному образу жизни. В обычной среде мы даже не догадываемся, что это — люди с трансплантированным сердцем, почкой, печенью.

Зоя и ее сложный случай

Зою Саврицкую, которой сделали пересадку сердца, даже в бассейне узнают многие врачи. Не исключение и академик, кардиохирург, герой года по версии читателей TUT.BY Юрий Островский. С 1978 года он провел около 15 тысяч операций. Привычный в жизни его ЗОЖ — это велосипед и тренажерный зал.





— Мы любим поддержать наших пациентов после трансплантации, участвуем во всех возможных встречах за пределами больницы. Такие мероприятия показывают, что профессия кардиохирурга направлена не только на спасение жизни, но и на восстановление здоровья. Вот пример — пациентка Зоя.

Врач-кардиохирург Виталий Одинцов тоже с ходу узнал женщину с первой дорожки. И даже фамилию вспомнил. Операция была тяжелая, проведена давно, и увидеть бывшую пациентку «в полной боевой готовности», признается Виталий, было очень приятно.





— Надо понимать, что в одной такой операции участвует до двадцати специалистов. Пациенты, к сожалению, не всегда знают или пытаются узнать, каковы особенности операции, кто ее делал. В большинстве случаев это связано с прохладным отношением к здоровью в нашей стране.

Спустя семь лет после операции Зоя Саврицкая много внимания уделяет физической активности: плавает, занимается с мужем скандинавской ходьбой. Среди двух заплывов пациентов и докторов она — единственная женщина. И очень волевая:

— Видели, как я пыталась всех догнать? Было за кем стремиться!





«Главное, чтоб не падал на живот»

Врач-хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Денис Садовский однозначно за плавание. Этим видом спорта, поясняет доктор, чаще всего можно заниматься уже через месяц после снятия швов.





— Иногда сам плаваю, но сегодня особенный случай. Хотел, чтобы мой сын увидел, для чего я работаю, для чего столько времени провожу вне дома. Он тоже будет доктором, и ему уже сейчас нужно понимать, что мы даем пациентам новую жизнь.

— А у пациентов меняется к ней отношение?

— Пятьдесят на пятьдесят. Кто-то находит в себе силы жить дальше, а кто-то пришел без инициативы, не собранный — и такой же ушел. Если это мужчина, то в половине случаев ему жена выдает таблетки: женщины в этом плане более ответственные.





Два года назад Владимиру Ващилко пересадили почку, а два месяца назад он совершил восхождение в горы: покорил высоту в 5700 км.

— Среди моих увлечений — велосипед, бег, плавание. А еще и экстремальные виды спорта — вейкборд, лонгборд, сноуборд. Врачи говорят, все можно, главное, чтобы не падал на живот, — смеется парень. — Понятно, что следишь за собой тщательнее, но и спортом занимаешься не ради результатов, а ради удовольствия.





Заплывы пациентов и врачей — добрая традиция во многих странах для турниров в категории «Мастерс», где соревнуются пловцы от 25 лет. Организаторы обещают, что теперь в Беларуси такие старты станут традиционными.