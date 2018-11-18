Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд

Модель Наталья Водянова провела семейные выходные – вместе с супругом, детьми и бабушкой посетила Диснейленд в Париже.

Водянова делилась трогательными снимками в своем Instagram. Семья сфотографировалась со знаменитыми мультипликационными персонажами, прокатилась на горках и уже окунулись в новогоднюю атмосферу.

Фото: instagram.com/natasupernova

Бабушка модели приехала в гости к внучке в Париж. Именно в этом городе бабушка Натальи отметила свое 89-летие. На празднование собралась вся семья.



Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова:

Семейное застолье с Бабуней во главе – ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днём рождения, моя дорогая Бабуничка!

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Подписчики отметили, что бабушка модели прекрасно выглядит и является счастливым человеком – у нее столько правнуков.

Фото: instagram.com/natasupernova

«Это самое большое счастье для бабушки, когда все собираются»,



Фото: instagram.com/natasupernova

«Бабушке здоровья! Все остальное есть: большая и любящая семья».

Многие отметили, что Наталья похожа на свою бабушку.



Фото: instagram.com/natasupernova



Фото: instagram.com/natasupernova



Фото: instagram.com/natasupernova



Фото: instagram.com/natasupernova

«Все члены семьи очень похожи друг на друга».