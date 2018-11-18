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Наталья Водянова с детьми и 89-летней бабушкой из России посетила Диснейленд
Модель Наталья Водянова провела семейные выходные – вместе с супругом, детьми и бабушкой посетила Диснейленд в Париже.
Водянова делилась трогательными снимками в своем Instagram. Семья сфотографировалась со знаменитыми мультипликационными персонажами, прокатилась на горках и уже окунулись в новогоднюю атмосферу.
Фото: instagram.com/natasupernova
Бабушка модели приехала в гости к внучке в Париж. Именно в этом городе бабушка Натальи отметила свое 89-летие. На празднование собралась вся семья.
Наталья Водянова:
Подписчики отметили, что бабушка модели прекрасно выглядит и является счастливым человеком – у нее столько правнуков.
Фото: instagram.com/natasupernova
«Это самое большое счастье для бабушки, когда все собираются»,
«Бабушке здоровья! Все остальное есть: большая и любящая семья».
Многие отметили, что Наталья похожа на свою бабушку.
«Все члены семьи очень похожи друг на друга».
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Модель Наталья Водянова провела семейные выходные – вместе с супругом, детьми и бабушкой посетила Диснейленд в Париже. Водянова делилась трогательными снимками...
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