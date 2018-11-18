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На М1 Volkswagen насмерть сбил мужчину, который внезапно выбежал на дорогу

19.11.2018 13:08 — Разное | Tut.by  
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На трассе М1 в Дзержинском районе пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла 17 ноября, около 21.00, вблизи поселка Победное. По информации инспекторов, 35-летний водитель Volkswagen Touran ехал по трассе Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе и на 337-м километре дороги совершил наезд на 38-летнего мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла 17 ноября, около 21.00, вблизи поселка Победное Дзержинского района.
 
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