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На М1 Volkswagen насмерть сбил мужчину, который внезапно выбежал на дорогу
На трассе М1 в Дзержинском районе пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом
Авария произошла 17 ноября, около 21.00, вблизи поселка Победное. По информации инспекторов, 35-летний водитель Volkswagen Touran ехал по трассе Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе и на 337-м километре дороги совершил наезд на 38-летнего мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.
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Авария произошла 17 ноября, около 21.00, вблизи поселка Победное Дзержинского района.
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