На М1 Volkswagen насмерть сбил мужчину, который внезапно выбежал на дорогу

На трассе М1 в Дзержинском районе пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла 17 ноября, около 21.00, вблизи поселка Победное. По информации инспекторов, 35-летний водитель Volkswagen Touran ехал по трассе Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе и на 337-м километре дороги совершил наезд на 38-летнего мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.