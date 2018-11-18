Сарока: Если все ребята останутся в строю, все у нас получится в плей-офф

– У нас боеспособный коллектив. Будем стараться сделать еще два больших шага, чтобы попасть туда, куда мы стремимся.





- В чем секрет Игоря Криушенко, что он смог раскрыть тебя на полную катушку?





– Игорь Николаевич всегда вызывал меня. Со временем начал доверять. Думаю, я оправдываю его доверие. В моих голах заслуга всех ребят.









- Что нужно сделать, чтобы подойти в «звенящем» состоянии к плей-офф Лиги наций?





– Думаю, если все ребята останутся в строю, все у нас должно получиться, – сказал Сарока.