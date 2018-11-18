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Сарока: Если все ребята останутся в строю, все у нас получится в плей-офф
Нападающий сборной Беларуси Антон Сарока надеется, что команда сможет выйти на Евро через Лигу наций.
– У нас боеспособный коллектив. Будем стараться сделать еще два больших шага, чтобы попасть туда, куда мы стремимся.
- В чем секрет Игоря Криушенко, что он смог раскрыть тебя на полную катушку?
– Игорь Николаевич всегда вызывал меня. Со временем начал доверять. Думаю, я оправдываю его доверие. В моих голах заслуга всех ребят.
- Что нужно сделать, чтобы подойти в «звенящем» состоянии к плей-офф Лиги наций?
– Думаю, если все ребята останутся в строю, все у нас должно получиться, – сказал Сарока.
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Нападающий сборной Беларуси Антон Сарока надеется, что команда сможет выйти на Евро через Лигу наций.
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