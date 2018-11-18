Власти Грузии списали долги граждан на $600 миллионов. Перед выборами президента

28 ноября в Грузии пройдёт второй тур президентских выборов. Граждане выберут одного из двух кандидатов − представителя провластной партии Саломе Зурабишвили или оппозиционера Григола Вашадзе. Второй предложил помочь жителям, которые из-за долгов перед банками находятся в «чёрном списке». Власти на следующий же день объявили, что спишут долги 600 тысяч граждан страны − сумма составит примерно 600 миллионов долларов, пишет «Грузия-онлайн».

Решение властей

Сегодня, 19 ноября, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, власти возьмут на себя долги 600 тысяч грузин − и это при населении страны в 3,7 миллиона человек. «Почти 95% зафиксированных в «чёрном списке» задолженностей состоит из кредитов, основная сумма которых не превышает двух тысяч лари (около 800 долларов). Речь идет о финансовых обязательствах более 600 тысяч граждан в отношении банков, онлайн-организаций или различных финансовых институтов, которые в сумме составляют около полутора миллиардов лари. По сегодняшнему решению, для наших граждан эта полутора миллиардная задолженность обнуляется. В эту категорию входят почти 150 тысяч социально незащищённых граждан и десятки тысяч лиц с ограниченными возможностями», − заявил Мамука Бахтадзе.

Инициатива оппозиционера

Эту инициативу накануне озвучил оппозиционный кандидат Гиорги Вашадзе. Но его идея была в другом − государство должно было вычеркнуть людей из «чёрного списка» и временно заморозить долги, пока они не смогут с ними расплатиться.



Накануне он сказал: «Граждане Грузии пребывают в крайне тяжелой ситуации. В таком тяжелом положении граждане Грузии, наверное, никогда не были. Каждый второй грузин имеет долги перед микрофинансовыми организациями или теми тремя банками, которые превратились в ростовщиков. Категорически требуем, чтобы правительство Грузии списало обязательства любому лицу, которое на сегодняшний день находится в черном списке должников и не может платить долги банкам и микрофинансовым организациям. Кроме того, правительство должно приобрести их задолженности и в отношениях с банками замещать этих нуждающихся людей; обращаюсь к парламенту Грузии, чтобы он принял закон о полной амнистии начисленных до сих пор банками санкций – пени. Обращаюсь к Национальному банку, чтобы поэтапно снизить наполовину ипотечные проценты и превратить банки из ростовщиков в настоящие финансовые институты. Если это не будет сделано, наряду с гражданами крайний урон потерпит экономика».

А сегодня, комментируя решение правительства, оппозиционер заявил: «Во-первых, это наша идея, её присвоила «Грузинская мечта» (правящая партия), они вообще не думали об этом, но сейчас к выборам у них такая горячка, что на всё согласны. Но я все же позитивно отношусь к этому, я вижу позитив − мы победили».

Он объяснил, что имел в виду немного иной подход к решению проблемы долгов: «Мы не говорим о покрытии долгов полностью, мы говорим, «поставить человека на ноги», чтобы этот человек мог создать экономику. Как? Изъять его из «чёрного списка», объявить на некоторый период мораторий в связи с уплатой долгов, и чтобы государство взяло обязательства. Второй важный вопрос, который мы учли, это последующее снижение процентов, и здесь мы провели весьма большое исследование о том, что в Грузии процентные ставки очень высоки».