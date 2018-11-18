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Концерт группы «Ляпис-98» в Слуцке может не состояться

19.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Концерт группы «Ляпис-98» в Слуцке может не состояться

Концерт группы «Ляпис-98», с вокалистом Сергеем Михалком исполняющей старые хиты группы «Ляпис Трубецкой», может быть отменён в Слуцке. 

Как сообщил сайту SlutskGorod продюсер групп «Brutto» и «Ляпис-98» Антон Азизбекян, на данный момент выступление находится под вопросом, поскольку коллективу до сих пор не выдано гастрольное удостоверение. 

— Мы сами знаем, состоится ли концерт в вашем городе и когда это станет известно, — сказал Антон Азизбекян. — В любом случае, никакой трагедии в этом нет. Если не получится, то приедем к вам в другой раз. 

Оперативно получить комментарий в Слуцком райисполкоме сайту SlutskGorod не удалось. 

Концерт в Слуцке планировался на 30 января 2019 года. Вместе с тем, желающие смогут посетить выступление «Ляпис-98» в Солигорске, которое состоится 31 января. 


Slutsk-Gorod.by
Фото: TUT.BY

 
 
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Как сообщил сайту SlutskGorod продюсер групп «Brutto» и «Ляпис-98» Антон Азизбекян, на данный момент выступление находится под вопросом, поскольку коллективу до сих пор не...
 
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