Делегация Быховского района приняла участие в праздновании Дня работников сельского хозяйства в Могилеве

Победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году чествовали в Могилеве.

На торжественной церемонии во Дворце культуры области присутствовали председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь, заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, заместитель председателя Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инесса Короткевич, Герой Социалистического Труда Александр Байков, руководители Могилевской области прошлых лет, делегации аграриев городов и районов региона, специалисты предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Аграрный сектор области, который формирует около 13% регионального продукта, а в сфере производства — почти четверть, уступая только промышленности региона, подчеркнул, открывая мероприятие, Владимир Доманевский.

Глава региона отметил, что в регионе завершена уборка всех основных сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерна составил более 760 тыс. т. Это четвертый показатель среди регионов республики. В нынешнем году получен рекордный урожай кукурузы на зерно – почти 120 тыс. т, что в 5 раз превышает уровень 2017-го. Намолочено 56 тыс. т маслосемян рапса, накопано 113 тыс. т картофеля, собрано почти 12 тыс. т овощей, произведено более 9 тыс. т льноволокна.

Получен хороший урожай сахарной свеклы – свыше 313 тыс. т, что более чем на 30% превышает прошлогодний уровень. Наибольшей урожайности здесь достигли в ЗАО «Серволюкс Агро» Могилевского района (736 ц/га), картофеля — в КСУП «Доброволец» Кличевского района (336 ц/га), кукурузы на зерно — в ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района (166 ц/га).

Сегодня в аграрном секторе страны активно используются новые подходы в управлении и формы хозяйствования, добавил Владимир Доманевский. Наравне с сельскохозяйственными организациями государственной формы собственности развиваются частные аграрные компании. Для этого в стране созданы определенные условия. Главой государства приняты три ключевых документа – это Указы №№253, 268 и 399, которые позволяют организовать хозяйствование на земле на более высоком уровне, создают благоприятные условия для привлечения инвесторов в сельскохозяйственное производство. Использование различных форм деятельности, вхождение частного капитала в аграрную отрасль получают свое развитие. Приход частных инвесторов на Могилевщину уже не является единичным случаем, что существенно сказывается на результатах работы. Обеспечено безубыточное сельскохозяйственное производство. Высокий уровень эффективности показывают ОАО «Экспериментальная база «Спартак» и ЗАО «Большие Славени» Шкловского района, СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района, СПК «Гигант» Бобруйского района, ОАО «Октябрь» Мстиславского района, ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района.

По словам Владимира Доманевского, в Могилевской области отмечается устойчивая тенденция снижения затрат на производство сельхозпродукции. За три года они уменьшены более чем на 12%. Снижается коэффициент долговой нагрузки. Это достигается за счет использования новых современных технологий, высокого профессионализма кадров и их ответственного отношения к делу.

Важным шагом в повышении эффективности хозяйствования на земле, конкурентоспособности АПК, по мнению главы региона, является развитие крупных интеграционных формирований, объединяющих производство сельскохозяйственного сырья, переработку и сбыт конечной продукции. Положительными примерами такой формы работы могут служить ОАО «Александрийское», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Могилевхлебопродукт». В Шкловском районе создан холдинг «Купаловское», в состав которого вошли акционерные общества «Большие Славени», «Амкодор-Шклов» и «Новогородищенское».

Владимир Доманевский подчеркнул, что наравне с крупными сельскохозяйственными объединениями развиваются фермерские хозяйства. Только в текущем году зарегистрировано 29 таких субъектов, а всего их по области функционирует свыше 400. Работа на земле привлекает людей. Расширяются площади сельскохозяйственных угодий, предоставленных фермерам. И это приносит отдачу. Значительно превышен среднеобластной показатель по урожайности зерновых в таких КФХ как «Новый быт» Шкловского района и «Пралесак» Могилевского района. Почти 40% областных объемов картофеля собрано фермерским хозяйством «Диана» с самой большой по области урожайностью — 430 ц/га. «Частный бизнес давно понял, что на земле и в сельскохозяйственном производстве можно работать и зарабатывать», — констатировал губернатор.

Подтверждением этому также служат крупные инвестиционные проекты в сфере АПК. Группой компаний «Серволюкс» реализован ряд проектов по производству мяса птицы. Всемирно известной компанией «Данон» в Шклове организовано выпуск молочной продукции с высокой добавленной стоимостью. В Климовичском районе ООО «КЛИМАРВИ» проектируется и готовится к строительству комплекс по производству и переработке мяса индейки; иностранное общество «Бонетти» в Белыничском районе создает агропредприятие по выпуску зерна и датской беконной свинины мощностью 53 тыс. голов в год. И это далеко не все проекты.

«Еще раз подчеркну, что сегодня задача аграриев не только накормить население, обеспечив продовольственную безопасность, но и организовать эффективное и экпортоориентированное производство, создать продукт, который будет хорошо продаваться на внешних рынках, — отметил Владимир Доманевский. — Потенциальный потребитель хочет видеть оригинальный товар с новыми потребительскими свойствами. Кто первым сумеет предложить его рынку, тот и займет на нем лидирующие позиции».

Глава региона обратил внимание, что результаты участия в международных выставках наших переработчиков демонстрируют огромный спрос на их продукцию. Об этом говорят и показатели экспорта. В текущем году доля аграрной продукции составила пятую часть от общего объема поставок области. С начала года ее экспортировано почти на $300 млн. в 41 страну мира.

Огромный потенциал сотрудничества у нашего региона с Китайской Народной Республикой. Сегодня Поднебесная — наш третий основной партнер агроэкспорта, отметил Владимир Доманевский. По сравнению с 2016 годом поставки продовольствия и сельскохозяйственной продукции на китайский рынок увеличились в 10 раз. В нынешнем экспорт мяса говядины в далекую страну осуществляет «Могилевский мясокомбинат», который достиг договоренности с китайскими партнерами по созданию совместного предприятия. Востребован на рынке Поднебесной и наш лен. За январь-сентябрь 2018 года экспортировано льноволокна на более чем $1 млн., что почти в 3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для наращивания объемов востребованной на внешних рынках сельскохозяйственной продукции продолжается масштабная работа по строительству новых животноводческих комплексов, сообщил Владимир Доманевский. Построено три высокотехнологичных МТК в Шкловском, Кировском и Кличевском районах. Начато строительство молочно-товарного комплекса в хозяйстве «Белшина-Агро» Осиповичского района, завершается возведение двух свиноводческих комплексов в Белыничском и Славгородском районах. Используя опыт Белыничского СПК «Колхоз» Родина», в ЗАО «Большие Славени» Шкловского района завершено строительство легко возводимых навесов для сезонного содержания и выращивания молодняка крупного рогатого скота. И эта работа будет продолжена.

Глава региона подчеркнул: cельскохозяйственными организациями Могилевщины создана прочная кормовая база и обеспечено качественное хранение заготовленных кормов. Для общественного поголовья скота на зимне-стойловый период 2018-2019 годов заготовлено более 1 млн. т кормовых единиц травяных кормов, из них более 120 тыс. т — по прогрессивным технологиям, что в 1,7 раза больше к уровню 2017-го. Построено 145 новых сенажных траншей. Для технологичного ведения всех процессов в растениеводстве, укрепления материально-технической базы в этом году приобретено 20 энергонасыщенных тракторов, 24 зерноуборочных и 59 кормоуборочных комбайнов отечественного производства.

«В основе достигнутых высоких результатов лежит слаженная работа коллективов агропромышленного комплекса, тех, кто возделывает поля, убирает урожай, работает на фермах и перерабатывающих предприятиях, кто любит свою землю и добросовестно трудится на благо своей семьи и родной страны», — сказал Владимир Доманевский. Губернатор отметил высокие результаты работы таких сельскохозяйственных предприятий как «Агрокомбинат «Заря» и «Авангард» Могилевского района, «Александрийское» и «Газовик-Сипаково» Шкловского района, «Октябрь» Мстиславского, «Колхоз «Родина» Белыничского, СПК «Гигант» Бобруйского, «Белшина-агро» Осиповичского районов. В числе лидеров сельскохозяйственной отрасли не только нашей области, но и республики комбайнеры: Алексей Макосов, Владимир Мельников, Виктор Мильто, тракторист-машинист Виталий Темрук, бригадир звена операторов сушильных агрегатов Михаил Бельков, операторы машинного доения: Ирина Глебко, Татьяна Калинина, Нина Левкович и многие другие.

Губернатор пожелал труженикам села, руководителям и специалистам сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и организаций Могилевской области крепкого здоровья, процветания, благополучия и достатка в каждой семье.

Десятки раз поднимались на праздничную сцену победители уборочной и областных конкурсов. Каждый в своей номинации.

Победители областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году:

Среди районов:

1 место – Шкловский район

2 место – Горецкий район

3 место — Могилевский район

Среди сельскохозяйственных и иных организаций:

1 место – ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (Могилевский район)

2 место – ОАО «Александрийское» (Шкловский район)

3 место – ОАО «Октябрь» (Мстиславский район)

Среди главных агрономов сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов):

Диплом I степени — Селюгин Евгений (главный агроном закрытого акционерного

общества «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район)

Диплом II степени — Горбачев Александр (главный агроном республиканского

унитарного предприятия «Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной

сельскохозяйственной академии»», Горецкий район)

Диплом III степени — Иванов Сергей (главный агроном филиала «Газовик-Сипаково»

предприятия «Могилевоблгаз», Шкловский район)

Среди главных инженеров сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов):

Диплом I степени — Чумаков Роман (главный инженер закрытого акционерного

общества «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район)

Диплом II степени — Бортылев Александр (главный инженер сельскохозяйственного

производственного кооператива «Колхоз «Родина», Белыничский район)

Диплом III степени — Зайцев Владимир (главный инженер предприятия «Авангард»

Могилевского отделения Белорусской железной дороги)

Среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов):

Диплом I степени — Макосов Алексей (старший комбайнер закрытого акционерного

общества «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район)

Диплом II степени — Романенко Сергей (старший комбайнер закрытого акционерного

общества «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район)

Диплом III степени — Даречкин Николай (старший комбайнер производственного

кооператива «Колхоз «Родина», Белыничский район)

Среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов)

Диплом I степени — Гордеев Иван (старший комбайнер закрытого акционерного

общества «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район)

Диплом II степени — Жуков Дмитрий (старший комбайнер открытого акционерного

общества «Говяды-агро», Шкловский район)

Диплом III степени — Шашок Олег (старший комбайнер коммунального предприятия

«Бель», Кричевский район)

Среди водителей транспортных средств сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов), осуществляющих перевозку зерна от комбайнов:

Диплом I степени — Василевич Виктор (водитель республиканского унитарного

предприятия «Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной

сельскохозяйственной академии», Горецкий район)

Диплом II степени — Бабарикин Николай (водитель открытого акционерного общества

«Круглянский рассвет», Круглянский район)

Диплом III степени — Сенатов Алексей (водитель открытого акционерного общества

«Трилесино-агро», Дрибинский район)

Среди молодых водителей транспортных средств сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов:

Диплом I степени — Костюков Артемий (водитель предприятия «Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии», Горецкий район)

Диплом II степени — Целобёнок Михаил (водитель закрытого акционерного общества «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район)

Диплом III степени — Сигаев Денис (водитель открытого акционерного общества «Краснопольский», Краснопольский район)

Среди звеньев (бригад) операторов зерносушильных установок:

Диплом I степени — звено общества «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район, в составе:

Бельков Михаил

Кизунов Николай

Шило Дмитрий

Шумский Владислав

Диплом II степени — звено открытого акционерного общества «Рассвет имени К.П.Орловского», Кировский район, в составе:

Максименко Александр

Шеленговский Виталий

Лиса Олег

Каранкевич Сергей

Чернышевич Владимир

Диплом III степени — звено общества «Трилесино-агро», Дрибинский район, в составе:

Васьков Алексей

Красота Дмитрий

Емельянчик Алексей

Барбакара Роман

Лучшими сельскохозяйственными отрядами общеобразовательных школ признаны:

Государственное учреждение образования «Вишовская средняя школа» (Белыничский район)

Государственное учреждение образования «Тимоновская средняя школа» (Климовичский район)

Государственное учреждение образования «Дужевский учебно- педагогический комплекс детский сад-средняя школа» (Чаусский район)

Почетных грамот Могилевского областного исполнительного комитета удостоены:

Малиновская Татьяна — контрольный мастер склада готовой продукции открытого акционерного общества «Могилевобллён»

Беззубенко Галина — машинист расфасовочно-упаковочных машин 3 разряда производства № 3 открытого акционерного общества «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

Галанова Людмила — оператор линии в производстве пищевой продукции открытого акционерного общества «Могилевская фабрика мороженого»

Кушнер Александр — начальник производственно-технического отдела открытого акционерного общества «Могилевхлебопродукт» — управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт»

Романова Светлана — изготовитель натуральной колбасной оболочки 5 разряда кишечного участка мясожирового цеха открытого акционерного общества «Могилевский мясокомбинат»

Благодарности Могилевского областного исполнительного комитета получили:

Кирей Александр — обвальщик мяса 5 разряда сырьевого участка колбасно-кулинарного цеха открытого акционерного общества «Могилевский мясокомбинат»

ОАО «Горкилен» (по производству льноводческой продукции)

ОАО «Серволюкс-Агро», Могилевский район (за достижение наилучших результатов по производству сахарной свеклы)

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вручило награды (тракторы) победителям республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов» за 2018 год. Ими стали:

Открытое акционерное общество «Тишовка» (Могилевский район)

Открытое акционерное общество «Октябрь» (Мстислаский район)

Республиканское унитарное предприятие «Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» (Горецкий район)

Фермерское хозяйство «Игна-К» (Дрибинский район)

Шкловский районный исполнительный комитет председатель

Мощаницкий сельский исполнительный комитет Белыничского района

Государственное лесохозяйственное учреждение «Чаусский лесхоз»

Награждены тракторами от ОАО «Минский тракторный завод»

Государственное предприятие «Демидовичский» Костюковичского района

Государственное предприятие «Парижская Слобода» Костюковичского района

Государственное предприятие «Белая Дуброва» Костюковичского района

ОАО «Привольный Агро» Славгородского района

ОАО «Железинский АГРО» Славгородского района

ОАО «Краснопольский» Краснопольского района

Победители областного конкурса пахарей

Слук Сергей — тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Добрость» (Кричевский район)

Гончаронок Владимир — тракторист-машинист открытого акционерного общества «Бацевичи-Агро» (Кличевский район)

Победитель областного конкурса «Маладая гаспадыня АПК-2018»

Реусова Ольга — диспетчер открытого акционерного общества «Батаево» (Хотимский район)

Ценным подарком наградили трудовую династию Захаровых, работающих в ОАО «Светлый путь» (Чаусский район)

Ценный подарок от «Гомсельмаш» получило ОАО «Воронино» ( Быховский район )

Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь награждены:

Бондарев Александр – тракторист-машинист отделения «Краснопольское» открытого акционерного общества «Краснопольский»

Губарев Дмитрий — директор Горецкого филиала открытого акционерного общества «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

Дюбанова Галина — главный бухгалтер открытого акционерного общества «Хотимский льнозавод»

Козлов Петр — главный агроном коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белая Дуброва»

Лапотентова Валентина — главный зоотехник Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина»

Лещун Жанна — оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота открытого акционерного общества «Каменичи» (Осиповичский район)

Мосейчук Николай — заместитель директора по мелиорации открытого акционерного общества «Передвижная механизированная колонна — 88 Водстрой» (г. Климовичи)

Самолазов Андрей — мастер субпродуктового участка мясожирового цеха открытого акционерного общества «Могилевский мясокомбинат»

Тищенко Николай — водитель открытого акционерного общества «Липовка»

Почетными грамотыми Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь за достижение высоких результатов на уборке урожая 2018 года награждены:

Ивашкевич Олег — директор ОАО «Могилевский ленок» (Могилевский район)

Поселенцева Лариса — первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Славгородского райисполкома

Рыняк Иван — директор коммунального сельхозпредприятия «Нива-Барсуки» (Кировский район)

Стрижевский Михаил — директор филиала «Пищевик-агро» ОАО «Красный пищевик» (Бобруйский район)

Атрашонок Любовь — пекарь участка мехпекарни Бобруйского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

Ильинчик Юрий — старший комбайнер открытого акционерного общества «Кировский райагропромтехснаб» (Кировский район)

Дадаева Олеся — машинист обивальных машин цеха № 1 открытого акционерного общества «Красный пищевик» (г.Бобруйск)

Веревкин Олег — тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» (Бобруйский район)

Трансляция церемонии награждения передовиков АПК, а затем и праздничного концерта, велась на площадку возле Дворца культуры области, где для горожан и гостей была развернута масштабная выставка-ярмарка народного творчества «Ураджай талентаў Магілеўшчыны».