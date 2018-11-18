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Российский победитель Лиги чемпионов повздорил с посетителем в баре и попался пьяным за рулем

19.11.2018 13:27 — Разное | Tut.by  
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Как сообщила «Спорт-Экспрессу» начальник пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлия Глушкова, главный тренер клуба премьер-лиги красноярского «Енисея» 46-летний Дмитрий Аленичев был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.


Фото с сайта fratria.ru

— Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания, — сказала Глушкова.

Речь идет о клубном автомобиле марке Hyundai. Как сообщает издание newslab.ru, сотрудников ГИБДД заведомо предупредили с неизвестного номера о том, что Аленичев планирует вести автомобиль в нетрезвом виде. Эту информацию в пресс-службе ГИБДД комментировать отказались. Аленичеву грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года.

По данным ngs24.ru, Аленичев выпивал в баре, где повздорил с одним из посетителей заведения. Потом он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о пьяном водителе за рулем.

Полицейские остановили автомобиль и предложили пройти медосвидетельствование, от которого Аленичев отказался, попутно угрожая сотрудникам ГИБДД.

Аленичев выпивал в баре, где повздорил с одним из посетителей. Позже он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о нетрезвом водителе за рулем.

Полицейские остановили автомобиль и предложили пройти медосвидетельствование, от которого Аленичев отказался, попутно угрожая сотрудникам ГИБДД.

«Енисей» под руководством Аленичева пока занимает последнее, 16-е место в РПЛ.


Фото: Александр Мысякин, championat.com

Дмитрий Аленичев — первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году) — в составе португальского «Порту». Причем в обоих финалах Аленичев забивал по голу. Он один из четырех футболистов (наряду с Куманом, Роналдо и Джеррардом), кто забивал голы в двух финалах разных еврокубков подряд.

За «Порту» Дмитрий Аленичев выступал в 2000—2004 годах. В СССР и России играл за московские «Локомотив» (1991−1993) и «Спартак» (1994−1998, 2004−2006), итальянские «Рому» (1998−2000) и «Перуджу» (2000).

4-кратный чемпион России (1994, 1996, 1997, 1998), 2-кратный обладатель Кубка России (1994, 1998), 2-кратный чемпион Португалии (2003, 2004), 2-кратный обладатель Кубка Португалии (2001, 2003), 3-кратный обладатель Суперкубка Португалии (2001, 2003, 2004). Обладатель Кубка УЕФА (2003), победитель Лиги чемпионов (2004).

В составе сборной России — 55 матчей (6 голов). Участник ЧМ-2002 и ЧЕ-2004.

После завершения игровой карьеры возглавлял юниорскую сборную России (U19), тульский «Арсенал» (2011−2015), московский «Спартак» (2015−2016), красноярский «Енисей» (с 2017-го). Вместе с «Арсеналом» прошел путь из третьего по рангу дивизиона (золото ПФЛ, серебро ФНЛ) в элитный (премьер-лига). Бронзовый призер первенства ФНЛ у руля «Енисея» (2017/18).

 
 
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Главный тренер клуба российской премьер-лиги был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
 
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