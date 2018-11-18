Право аренды помещений кинотеатра «Победа» снова выставили на аукцион , который в прошлый раз не состоялся из-за предписания Генпрокуратуры. Читайте, что сулят инвесторам и какой смысл в том, что им предлагают безвозмездно вложиться в реконструкцию.





С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но недавно «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Минской спадчине», которая и выставила объект на аукцион. На торгах будет два следующих лота:

1) Помещения на первом этаже площадью 153 квадратных метра под общепит или место для оказания услуг (кроме бытовых и медицинских). Начальная цена права пятилетней аренды — 618 рублей.

Победитель торгов должен будет безвозмездно оплатить следующие работы:

— корректировка проектно-сметной документации, в случае ее изменения с учетом технологии и интерьеров помещений арендатора; — закупка материалов и устройству внутренних дверных проемов, покрытий полов, финишных внутренних отделочных работ; — закупка, поставка и монтаж следующих внутренних инженерных систем и оборудования: водопровода и канализации, электроосвещения, при необходимости: кондиционирование, телевидение, локально-вычислительная сеть, интернет, система контроля доступа, видеонаблюдение, охранная сигнализация; технологического оборудования помещений; — устройство наружной рекламы; — услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.

2) Помещения в подвале, а также на первом и втором этажах, общей площадью более 1100 квадратных метров. На этих площадях надо сделать кинотеатр с иными культурно-развлекательными и сопутствующими функциями, в том числе общественного питания и торговли. Его название должно быть «Победа». Начальная цена права десятилетней аренды — 1,344 рубля.

Победитель торгов должен будет безвозмездно оплатить те же самые работы, что и в первом случае.





В отношении обоих лотов сообщается, что здание находится в реконструкции, в ходе которой будут сохранены основное функциональное назначение и наименование здания, элементы, формирующие аутентичный характер отделки фасадов, помещений, входной группы, вестибюля.

Торги пройдут 18 декабря.

Почему не состоялся первый аукцион?

Напомним, первый такой аукцион должен был пройти в сентябре, но тогда он не состоялся из-за предписания Генпрокуратуры . По мнению надзорного органа, тогда было произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра несвойственными ему функциями.

В итоге условия аукциона претерпели некоторые изменения. Во-первых, теперь победитель торгов не должен оплачивать разработку технологической части проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений. Во-вторых, сейчас появилось сообщение, что здание «Победы» находится в реконструкции, в ходе которой будут сохранены основное функциональное назначение и наименование объекта.

А что это за дела с безвозмездными расходами?

Как видим из условий, будущие арендаторы должны будут вложится в ремонт помещений и деньги им за это никто не вернет. Но это распространенная практика. Схема выглядит так: инвестор покрывает, скажем, 10% расходов на реконструкцию, а ему гарантируют пятилетнюю или десятилетнюю аренду и приоритетное право продления договорных отношений.

Таким образом, «Минская спадчина» ограничивает себя от неблагонадежных партнеров, которые могут соскочить в любой момент и государство останется один на один со зданием, реконструированным под конкретный профиль. А когда инвестору есть, что терять, то такие риски минимальны.