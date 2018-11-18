Театральный режиссер, актер театра и кино Олег Меньшиков выступит 28 января в минском Дворце Республики с музыкально-поэтическим шоу в сопровождении оркестра.



Фото предоставлено организаторами

Аналогов подобного синтеза театра и духового оркестра до сих пор не было на постсоветском пространстве. Это спектакль, где главные герои — музыка, слово, танец, свет, костюм и сюжет. Духовой оркестр рассказывает грустные и смешные истории, иллюстрируя самые яркие моменты жизни Олега Меньшикова (или каждого из нас). А актер читает несколько глав из своей книги мемуаров: «Вы знаете, сейчас такое время — все пишут книги. Кто-то романы, но в основном мемуары, воспоминания. Я тоже решил написать. Только книгу необычную. Она будет такая музыкальная. Каждая глава — своя мелодия…».

Авторы проекта: Олег Меньшиков, Виктория Севрюкова, Егор Дружинин, Никита Татаренков, Алексей Кабешев Художественный руководитель и генеральный продюсер: Олег Меньшиков Музыкальный директор: Андрей Параничев Главный дирижер: Денис Виноградов Хореография: Егор Дружинин На сцене: Олег Меньшиков и его Духовой оркестр.

На концерте вы услышите музыку Нино Рота, Равеля, Чаплина, Мусоргского в исполнении талантливых артистов-виртуозов. Именно артистов, потому что музыканты не просто играют, но и танцуют — с легкой подачи главного хореографа-постановщика Егора Дружинина. Главным дирижером выступит Денис Виноградов.

Когда: 28 января, 19.00. Где: Дворец Республики. Сколько: 50−190 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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