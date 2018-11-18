ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский актер Олег Меньшиков выступит в Минске с шоу воспоминаний "Оркестр мечты"

19.11.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Театральный режиссер, актер театра и кино Олег Меньшиков выступит 28 января в минском Дворце Республики с музыкально-поэтическим шоу в сопровождении оркестра.


Фото предоставлено организаторами

Аналогов подобного синтеза театра и духового оркестра до сих пор не было на постсоветском пространстве. Это спектакль, где главные герои — музыка, слово, танец, свет, костюм и сюжет. Духовой оркестр рассказывает грустные и смешные истории, иллюстрируя самые яркие моменты жизни Олега Меньшикова (или каждого из нас). А актер читает несколько глав из своей книги мемуаров: «Вы знаете, сейчас такое время — все пишут книги. Кто-то романы, но в основном мемуары, воспоминания. Я тоже решил написать. Только книгу необычную. Она будет такая музыкальная. Каждая глава — своя мелодия…».

Авторы проекта: Олег Меньшиков, Виктория Севрюкова, Егор Дружинин, Никита Татаренков, Алексей Кабешев

Художественный руководитель и генеральный продюсер: Олег Меньшиков

Музыкальный директор: Андрей Параничев

Главный дирижер: Денис Виноградов

Хореография: Егор Дружинин

На сцене: Олег Меньшиков и его Духовой оркестр.

На концерте вы услышите музыку Нино Рота, Равеля, Чаплина, Мусоргского в исполнении талантливых артистов-виртуозов. Именно артистов, потому что музыканты не просто играют, но и танцуют — с легкой подачи главного хореографа-постановщика Егора Дружинина. Главным дирижером выступит Денис Виноградов.

Когда: 28 января, 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: 50−190 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Ищите новое российское кино в онлайн-кинотеатре AFISHA.TUT.BY
Вера Полозкова выступит в Минске в марте. Посмотрите, какие поэтические концерты пройдут в столице в ближайшее время

***

17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Театральный режиссер, актер театра и кино Олег Меньшиков выступит 28 января в минском Дворце Республики с музыкально-поэтическим шоу в сопровождении оркестра.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Грузии списали долги граждан на $600 миллионов. Перед выборами президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика