|
Российский актер Олег Меньшиков выступит в Минске с шоу воспоминаний "Оркестр мечты"
Театральный режиссер,
Аналогов подобного синтеза театра и духового оркестра до сих пор не было на постсоветском пространстве. Это спектакль, где главные герои — музыка, слово, танец, свет, костюм и сюжет. Духовой оркестр рассказывает грустные и смешные истории, иллюстрируя самые яркие моменты жизни Олега Меньшикова (или каждого из нас). А актер читает несколько глав из своей книги мемуаров: «Вы знаете, сейчас такое время — все пишут книги. Кто-то романы, но в основном мемуары, воспоминания. Я тоже решил написать. Только книгу необычную. Она будет такая музыкальная. Каждая глава — своя мелодия…».
На концерте вы услышите музыку Нино Рота, Равеля, Чаплина, Мусоргского в исполнении талантливых артистов-виртуозов. Именно артистов, потому что музыканты не просто играют, но и танцуют — с легкой подачи главного хореографа-постановщика Егора Дружинина. Главным дирижером выступит Денис Виноградов.
Читайте также
***
17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Театральный режиссер, актер театра и кино Олег Меньшиков выступит 28 января в минском Дворце Республики с музыкально-поэтическим шоу в сопровождении оркестра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)